وزير التموين يفتتح معرض أهلاً مدارس الرئيسيى فى مدينة نصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 05:32 مساءً - افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية منذ قليل معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسى بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمدينة نصر بأرض المعارض ويستمر حتى 20 سبتمبر الجارى بمشاركة 180 عارضا حتى الآن، ويوفر العارضين المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى وقد تتراوح من 20 إلى 30%.

كما يشارك ما يقرب من 15 شركة تابعة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية بمعرض أهلا مدارس لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تستهدف معارض "أهلا مدارس توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق، بمشاركة كبرى شركات القطاع العام والعارضين لتوفير جميع المستلزمات من "ملابس واحذية وشنط مدرسية وزى مدرسى وكشاكيل وكراسات وأقلام وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة.