حسام حسن يعلن جاهزيته لإسعاد الجماهير المصرية فى مواجهة كاب فيردى غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 05:32 مساءً - أكد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني أن مباراة كاب فيردي غدا مهمة لانها أمام منتخب قوي مؤكدا علي جاهزية اللاعبين لمواجهة الغد لإسعاد الجماهير المصرية.

وقال من اللحظة الأولي كانت هناك رؤية واضحة حول مشوار المنتخب الوطني وموجودة بالفعل مؤكدا أنه علي يقين أن المرحلة صعبة للغاية التي يمر بها المنتخب الوطني بسبب تغيير المراحل العمرية.

وتطرق لما وصل له المنتخب أن منتخب المغرب مختلفة لانها تملك قطاع ناشئين للمراحل الكبيرة و لديهم منتخب ا؟وليمبي لديه لاعبين محترفين فهناك تخطيط جيد ولديهم قاعدة محترفين.

تقام مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب في تمام الساعة 10:00 مساء غدا الجمعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية باستاد القاهرة.

تذاع مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في تصفيات أمم افريقيا عبر قنوات أون تايم سبورت علي التردد الأرضي وأيضا فضائيا علي قنوات بي إن سبورت.

يفتقد المنتخب الوطني لجهود الثنائي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم بعد تعرض الأول للإصابة في الركبة خلال مران الفراعنة أمس بينما غاب محمد عبد المنعم لاعتذاره عن عدم الانضمام في المنتخب بعد انتقاله لنادي نيس الفرنسي ورغبته في الاستمرار في ناديه حتي يتعود علي الأجواء ويحجز مكان في تشكيل فريقه.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوى، المهدى سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازى، رامى ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحى، محمد هانى، محمد حمدى شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد الننى، حمدى فتحى، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامى، أسامة فيصل.