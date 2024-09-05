نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالم هيلز تعلن عن منح دراسية بجامعة "باديا" المقامة بالشراكة مع جامعة تكساس للطلاب المتفوقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة بالم هيلز عن تقديم منح دراسية كاملة للطلاب المتفوقين للالتحاق بجامعة باديا، المقامة بالشراكة مع جامعة تكساس الطبية.

وتشمل المنح المقدمة تغطية كافة المصاريف الدراسية للطلاب، بالاضافة إلى توفير فرص تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل خلال المدة الدراسية بالجامعة، بالإضافة إلى منحهم فرص عمل بعد التخرج.

ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز

صرح ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز: "تؤمن شركة بالم هيلز بأهمية التعليم كأحد الأسس الرئيسية لبناء مستقبل مشرق لأي مجتمع، نركز في رؤيتنا الاستراتيجية على دعم التعليم لتحسين جودة الحياة وتوفير الفرص للشباب المصري. إن الاستثمار في التعليم يعزز من قدرات الأفراد ويمكنهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة".

أضاف منصور: "ويُعد الاستثمار في المنشآت التعليمية المتميزة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية أحد أهم الركائز التي نعتمد عليها لتعزيز القطاع التعليمي، وكان هذا الهدف نصب أعيننا عند إنشاء مدينة باديا، حيث تم تصميمها لتكون مدينة للأجيال المستقبلية والشباب ومركزًا تعليميًا رائدًا في غرب القاهرة".

تقام جامعة باديا، بالتعاون بين شركة "بالم هيلز"-الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري- وشركة تعليم لخدمات الإدارة_ إحدى الشركات الرائدة في قطاع التعليم العالي في مصر، في مدينة باديا، أكبر مشروعات شركة بالم هيلز، أول مدينة مستدامة في مصر وأول مدينة ذكية في غرب القاهرة.

تضم جامعة باديا ثماني كليات علمية ونظرية تستوعب 12.500 طالب وطالبة، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في الجامعة اعتبارًا من السنة الدراسية الجديدة في سبتمبر المقبل، وذلك في 5 كليات، هى "طب البشري" و"طب الأسنان" و"العلاج الطبيعي" و"إدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي " و"الحاسبات وعلوم المعلومات".

تستهدف جامعة باديا توفير مستوى تعليمي رفيع يتسم بطابع عالمي؛ فقد انطلقت الجامعة بالتعاون مع جامعة "تكساس" الطبية، من خلال شراكة استراتيجية مع مركز جامعة تكساس الطبية بهدف تقديم برامج تبادل الخبرات وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وتنظيم مبادرات مشتركة للبحث العلمي، وتبادل الموارد الأكاديمية، وخلق فرص للتطوير المهني المشترك. وقد شهدت جامعة باديا بالفعل أول برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس، والذي استمر لمدة أسبوعين في مقر الجامعة، بإشراف متخصصين من جامعة تكساس. مما يعزز التعاون الأكاديمي ويوفر فرصًا تعليمية وبحثية متميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

يمكن للطلاب الراغبين في الحصول على المنحة التقديم اعتبارا من يوم 4 سبتمبر كما يمكنهم الاطلاع على شروط التقديم من خلال الموقع الإليكتروني من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

