نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة للشهادة الثانوية الأزهرية دور ثان بنجاح 67.52% في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي– الأدبي) وثانوية معاهد فلسطين، للعام الدراسي 2023/2024م.
وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 69.48%، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 64.21%، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 67.52%. بينما بلغت نسبة النجاح في ثانوية معاهد فلسطين للدور الثاني 100%.
وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة الجامعية، كما تقدم بالشكر لكل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدوريها الأول والثاني.
من جانبه، أوضح الشيخ أيمن عبد الغني أن عدد من تقدموا لامتحانات الدور الثاني بالقسمين العلمي والأدبي بلغ (52793) طالبًا وطالبة، حضر منهم (52760) طالبًا وطالبة، نجح منهم (35622) طالبًا وطالبة. بينما تقدم لامتحانات الدور الثاني في معاهد فلسطين (4) طلاب نجحوا جميعًا.