حسام حسن يعلن تمنيه تطبيق فكر حسن شحاتة والجوهرى في المعسكرات والأولوية للمنتخب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - أشاد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى بعقلية اللاعب المصرى، مؤكداً أنه ذكى ويستجيب للتعليمات،لافتاً إلى أنه يعمل على خلق الروح والحماس بين عناصر الفريق قبل مواجهة كاب فردى فى افتتاح التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب.

أضاف حسام حسن خلال تصريحات في المؤتمر الصحفى اليوم الخميس:" اللاعب المصرى ذكى ونحن نحتاج هذه العقلية في الوقت الحالي ويوجد انسجام وتفاهم بين اللاعبين ويفهمون الطريقة التي نعمل بها ويطبقونها بشكل جيد".

تابع المدير الفني للمنتخب الوطنى:"اللاعب المصري لديه روح أيضاً وهذه الحالة التي أعمل عليها وأحترم لاعبو كاب فيردى وأملك لاعبين قادرين على تنفيذ تعليماتى وسلاحى يتمثل فى أننا نعمل بعقلياتنا وفنياتنا".

وأكمل:" فيه ناس بتهيأ للرأي العام أنى بعمل معسكرات طويلة وهذا غير صحيح،أنا بحاول أتفاوض لإنقاذ ما ينقذ إنقاذه،المفروض فترة الإعداد الطبيعية للاعبين مش أقل من شهر وهذا الذى طبقه محمد صلاح وتريزيجيه لكن باقى اللاعبين لم يفعلوا ذلك"

وواصل:"أنا طلبت 3 أيام فقط،ولم اطلب شهر وكان من الممكن أنى أريح نفسي، لكننى لم أفعل ذلك ومن وقت ما توليت تدريب المنتخب الوطنى نبلغ بالمواعيد من قبلها بـ 3 شهور ،لكن ظروف الدورى مختلفة عندنا ونحن بنعطى شرعية لتأجيلات كثيرة وعندما يرفض اتحاد الكرة يبقى ضد الحالة".

وواصل:" الناس بتقول حسام عايز يرجعنا للكابتن جوهرى يارب أرجع للكابتن جوهرى وحسن شحاتة في تفكيره وذكائه في إقامة المعسكرات، أنا باخد 3 أيام زيادة لخلق التأقلم بين اللاعبين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وسأعمل وفقا للظروف المحددة لكن لا بد أن تكون الأولوية للمنتخب وأطالب الجميع بمساندة المنتخب وليس اللاعبين".