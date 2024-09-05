حسام حسن يعلق عن استبعاد إمام عاشور: المواهب ثروة قومية ولا أحب المخاطرة بها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، كواليس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب الوطني، استعدادا لمواجهة كاب فيردي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

وكشف المدير الفني لمنتخب مصر: "إمام عاشور شعر بألم في الركبة في بداية التدريبات أمس، ولا أحب المخاطرة حتى يكتمل شفائه ففضلت إراحته وخروجه من المعسكر".

وواصل المدير الفني للفراعنة: "موقفي مع إمام عاشور ينطلق من حرصى على مصلحة اللاعب، لأن أعتبر أي موهبة هو ثروة قومية، كما أن المنتخب الوطني بتاريخه لن يقف على لاعب".

وتضم قائمة منتخب مصر كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.