نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بعد مشاركته بندوة خارج البلاد".. هل يخالف "السوبر هيرو" تعليمات الأمين العام بالآثار؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت بوابة “دوت الخليج” الإلكترونية على مستند جديد وهو عبارة عن نشرة عامة أصدرها الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والتي تنظم جزء من عمل البعثات والمنح والندوات والمنح العلمية والمتعلق بانتظام سير العمل.

الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

ونصت تلك النشرة على أنه لا يجوز لمن يعمل بالآثار أن يسافر إلى إحدى البعثات أو الندوات أو إلقاء محاضرات تتعلق بالعمل الأثري إلا من خلال ما ينظمه القانون حيث ستُخصم فترة السفر من رصيد إجازاته.

وتنشر “دوت الخليج” نشرة الأمين العام والتي أثارت العديد من التساؤلات حيث تواصل مصدر مع “دوت الخليج” وكشف مفاجأة وهي أن أحد المديرين في معبد من معابد الأقصر الكبرى سافر لإلقاء محاضرة والمشاركة في ندوة دون إخطار.

وأكمل قائلًا إنه عندما حضرت إحدى لجان الانضباط للمعبد تم إخفاء دفتر الحضور والانصراف كي لا يكتشف أحد غياب هذا المدير وهو ما أثار تساؤلات حول الموضوع.

وكانت دوت الخليج قد نشرت موضوع سابق عن ذات الشخص بأنه عضو في عدة بعثات أثرية ونشرت موضوعًا تحت عنوان السوبر هيرو، إشارة إلى كثرة انتداب هذا المدير في بعثات سواء داخل أو خارج مصر اضغط هنا

كما حصلت دوت الخليج على الإعلان الخاص بالندوة التي يشارك فيها هذا المدير والتي يدعي البعض أنه مشاركًا فيها دون اتباع تعليمات الأمين العام حسبما أفادت مصادر خاصة.

وتعيد دوت الخليج طرح الأمر مرة أخرى بعد أن تواصل معها العديدون الذين أثاروا التساؤلات حول ذات الشخص لسفره لحضور ندوتين متتاليتين وقال البعض إنه على قوة العمل رغم سفره للخارج في مهمة تتعلق بعمل أثري.

هنا تساءل عدد من المصادر وخصيصًا بعد نشرة الأمين العام… هل هذا يجوز؟