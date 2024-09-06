نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يشارك احتفال محافظة الشرقية بعيدها القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بديوان عام محافظة الشرقية، حيث يشارك وزير الأوقاف احتفال محافظة الشرقية بالعيد القومي.

وشارك في الاحتفال أيضا الوزير هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، وسيادة اللواء أ.ح. محمد أحمد الليثي نائب وزير الدفاع، وسيادة اللواء أ.ح. أحمد الشاذلي مدير الكلية الجوية، وسيادة اللواء عمر رؤوف مدير أمن الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والمهندس أحمد محمود عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندسة لبنى عبد العزيز حبيب نائبة محافظ الشرقية.

كما حضر اللقاء الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، وفضيلة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس مجموعة عمل الاتصال السياسى، والشيخ مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الشرقية، والدكتور محمد حامد وكيل المديرية.

وخلال اللقاء أعرب الأستاذ الدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف عن شكره لهذه الدعوة الكريمة، وعن سعادته لمشاركته في احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وقدم الشكر لمحافظة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مهنئًا سيادة المحافظ وأهل المحافظة الكرام بالعيد القومي للمحافظة.

من جانبه عبر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بما يقدمه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف من آراء واتجاهات تعين الدعاة على تشكيل منظومة عمل تنهض بالخطاب الديني وتحقق طموح الوطن.

وفي ختام اللقاء أهدى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية درع محافظة الشرقية للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وعقب اللقاء شهد وزير الأوقاف ووزير الموارد المائية والري ومفتي الجمهورية ومحافظ الشرقية صلاة الجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق.

وألقى خطبة الجمعة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، حيث أكد أن لِلزَّوَاجِ فِي الإِسْلَامِ مَكَانَةً سَامِيَةً وَقِيمَةً سَامِقَةً عَالِيَةً، وهو الميثاق الغليظ في قول الله سبحانه: "وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا" محذرا من الطلاق ومبينا خطورته.