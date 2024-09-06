تفاصيل أغلى لوحة سيارة مميزة فى العالم وصل سعرها لـ715 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 سبتمبر 2024 03:33 مساءً - كثيرا ما يبحث بعض الأشخاص عن كل ما هو مميز للاقتناء به، مثل السيارات والساعات والمنازل الفاخرة، والأجهزة الحديثة وغيرها، ولكن بدء من وقت قريب التميز من خلال اختيار أرقام لوحات السيارات المميزة التي يدفع فيها الكثير أرقام باهظة حبا في التميز بامتلاكها، وذلك يحدث في العديد من دول العالم وعلى رأسهم دول الخليج.

وتشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة، بأغلى أرقام لوحات السيارات في العالم، ويتم بيعها بشكل دوري في مزادات تقام فى دبي وأبوظبي، آخرهم كان المزاد المعروف "أنبل رقم" وهو مزاد خيرى للأرقام المميزة والذي يقام في دبي، الذى وصلت إيراداته إلى 97,920 مليون درهم إماراتي.

وسجل المزاد في وقتها، بيع أغلى رقم للوحة سيارة في العالم وصل لـ 55 مليون درهم إماراتي للوحة حاملة رقم P7 والتى تعادل مبلغ 715 مليون جنيه مصري، التي كسرت الرقم القياسي السابق 52.2 مليون درهم بما يعادل 676 مليون جنيه للوحة رقم 1 في أبوظبي.

واحتلت لوحة AA22 المركز الثاني بسعر 8.3 مليون درهم بما يعادل 105 ملايين جنيه، والمركز الثالث لوحة AA19 التي بيعت بسعر 4.9 مليون درهم (65 مليون جنيه).