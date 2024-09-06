معلومات هامة قبل مبارة اليوم عن كاب فيردى منافس الفراعنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 سبتمبر 2024 03:33 مساءً - تترقب جماهير الكرة المصرية فى كل مكان مباراة المنتخب الوطني أمام كاب فيردي في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب. ويطلق على منتخب الرأس الأخضر لقب "أسماك القرش الزرقاء" بسبب كثرة تواجدها فى سواحل الجزر بدولة كاب فيردى.

الرأس الأخضر دولة أفريقية تقع داخل المحيط الأطلسي بالقرب من السواحل السنغالية والمغربية، وتتكون من مجموعة جزر يبلغ عددها 10، أهمها سانتاجو، وهي أكبر الجزر، وبها مدينة برايا العاصمة، ويبلغ عدد سكان الرأس الأخضر 600 ألف نسمة غالبيتهم من الأفارقة والبرتغاليين، لأنها كانت مركزا للتجارة عبر الأطلسي، وتعتبر اللغة البرتغالية هي اللغة الرسمية للرأس الأخضر.

ـ عام 2013 كانت أول مشاركة للرأس الأخضر في أمم أفريقيا

ـ تبلغ القيمة التسويقية لـ منتخب الرأس الأخضر 35 مليوناً و93 ألف يورو، ويعد ثنائي كاب فيردي جوفاني كابرال وهيليو فاريلا أغلى اثنين في قائمة القروش الزرقاء بقيمة 2.5 مليون يورو لكلا منهما

ـ أكبر فوز حققه الرأس الأخضر في 28 مارس عام 2009 على غينيا الاستوائية بخماسية نظيفة بينما أكبر هزيمة تلقاها منتخب كاب فيردي أمام السنغال بنتيجة 5/1، وأمام غينيا بيساو 4/0

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.

ويأتي هذا المعسكر في ظل ظروف بالغة الصعوبة للمدرب الوطني حسام حسن، حيث يعاني من غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في خط الدفاع، أبرزهم أحمد فتوح، وهو الأمر الذي يضع تحديات كبيرة أمام الجهاز الفني للفراعنة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر، حيث أنها تمثل بداية مشوار طويل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. ولذلك، فإن الضغوط ستكون كبيرة على حسام حسن، الذي يسعى لتحقيق الفوز من أجل طمأنة الجماهير، وبدء التصفيات بطريقة مثالية.