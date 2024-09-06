مطبخ الكرم التابع لحياة كريمة يوفر فرص عمل للسيدات المعيلات فى العريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 سبتمبر 2024 04:30 مساءً - بدأ مطبخ "الكرم"، التابع لمؤسسة "حياة كريمة" فى شمال سيناء، بتوفير فرص عمل لعدد من السيدات المعيلات فى مدينة العريش، حيث يعملن على تجهيز الوجبات التى يتم توزيعها يوميًا على الأسر المستحقة، وذلك ضمن جهود المؤسسة لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر حاجة.

تقوم السيدات بمهام استقبال وتجهيز المواد الغذائية وعمليات الطهى فى المطبخ، ويمثل عملهن الجديد مصدر رزق لهن فى تربية أبنائهن.

بحسب بيانات فرع "حياة كريمة" فى شمال سيناء، تم اختيار السيدات بعناية بعد إجراء مراجعات دقيقة لحالاتهن لضمان تحقيق الهدف الاجتماعى من هذه الفرصة. وتم تدريبهن بشكل متكامل على عمليات الطبخ وتحضير الوجبات الساخنة اليومية.

يُذكر أن مؤسسة "حياة كريمة" بدأت بتوزيع 500 وجبة يوميًا على الأسر الأكثر احتياجًا فى أحياء العريش مثل السبيل، الكرامة، المساعيد، والمرحلة، وذلك بمساعدة فريق من المتطوعين الذين يقومون بتوصيل الوجبات إلى منازل المستحقين. وتُحضر الوجبات تحت إشراف فريق محترف يضم سيدات مدربات وطبيب صحة لضمان جودة وسلامة الطعام.

وجاء افتتاح مطبخ "الكرم" كجزء من مبادرة "حياة كريمة" التى تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة وتقديم وجبات غذائية متكاملة.

وقال اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن المطبخ يهدف إلى توزيع 15 ألف وجبة شهريًا حتى نهاية 2024، مضيفًا أن اختيار المستفيدين يتم وفقًا لمراجعات اجتماعية دقيقة لضمان تلبية احتياجات الأسر المستحقة.

تأتى هذه المبادرة ضمن جهود تعزيز التكافل الاجتماعى وتقديم الدعم للأسر الفقيرة، بما فى ذلك الأسر الفلسطينية المقيمة فى العريش.