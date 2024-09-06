نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تنظم رحلة سياحية لمعالم الاسكندرية لـ30 طفل من ذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت محافظة الجيزة من خلال الإدارة العامة للسياحة، رحلة سياحية بالتعاون مع الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الاسكندرية، رحلة مجانية بمحافظة الاسكندرية لعدد ٣٠ طفل من أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

وجاء ذلك انطلاقًا من توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بأهمية رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين بكافة فئاتهم ومراحلهم العمرية وثقافاتهم، وتنشيطا لحركة السياحة الداخلية وتعريف الشباب بمقومات بلدهم السياحية والأثرية للحفاظ عليها وليكون كل فرد منهم سفيرا للسياحة المصرية.

جاءت هذه الزيارة بمتابعة من هند عبد الحليم نائب المحافظ فى إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" وضمن برنامج تنشيط السياحة الداخلية بين المحافظات وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية للجهات المعنية بالدولة بالعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط تستهدف تمكين ذوى الهمم ودمجهم في جميع المبادرات التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وقد شمل برنامج الزيارة مكتبة الاسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وستاد الاسكندرية الرياضي وقلعة قايتباي وقد قام الاطفال بالتقاط العديد من الصور التذكارية معبرين عن سعادتهم بتلك الزيارة.

جاء ذلك بحضور عزة وهدان مدير عام السياحة ووكلاء الادارة العامة للسياحة وممثلي الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية.

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