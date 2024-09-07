نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «العربي للدراسات»: العالم الغربي يقدم دعما بلا حدود لإسرائيل لإبادة الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر وتركيا أدركا أهمية الملفات الخارجية المشتركة بينهما ولا بديل سوى أن يكون هناك تعاون مشترك في هذه الملفات.

وأضاف الدكتور مختار غباشي، محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الوضع في قطاع غزة في أمس الحاجة إلى الجانب التركي وإلى أي دولة تستطيع أن تقدم مساعدات أو يد العون للجانب الفلسطيني أو تستطيع أن تشكل آلية ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي الذي يقف خلف إسرائيل وقفا بلا حدود.

تابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، التعاون المشترك بين مصر وتركيا قادر على إنهاء 90 % من المشاكل التي تواجه الملف الليبي والسوري وهناك رؤية مصرية بضرورة خروج كل القوات الأجنبية الموجودة داخل الساحة السورية، ومعلوم أن تركيا لها شكل من أشكال التدخل العسكري في إقليم شرق وشمال سوريا داخل سوريا، والتعاون مع مصر يساعد كثيرا في حل هذه المعضلة ونستطيع أن نصل إلى تسوية فيها.