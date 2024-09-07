نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب المساكنة| المحاميين تتأهب لإحالة المحامي هاني سامح إلى اللجنة التأديبية.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسام سعيد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، آخر تطورات أزمة تصريحات المحامي بالنقض هاني سامح، الذي أكد أنه مع فكرة المساكنة قبل الزواج، موضحا أن عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب تقدم بشكوى ضد المدعو بصفته مشيرا إلى أن النقابة تتأهب وتعتزم إحالة إلى اللجنة التأديبية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نقابة المحامين تعتبر هي حائط الأول والدفاع عن كل المجتمع المصري، وكل شيء في المجتمع المصري يندرج تحت حق الدفاع ونحن أولى به، موضحا أن من المستحيل ان يكون كلام ربنا يقبل التأويل وإن الله لا يصلح عمل المفسدين.

تابع عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، الدعوة إلى المساكنة قبل الزواج هي هجمة على الاسلام والمصريين بصفة خاصة وعازمون على التصدي لهذه الظاهرة وردع كل من تسول له نفسه المساس بالدين والقيم والعادات التي نشأنا عليها.