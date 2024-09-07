وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود مبادرة ”صوتك مسموع” منذ انطلاقها...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 07:28 صباحاً - الدكتورة منال عوض: نبذل أقصى جهد لحل شكاوي المواطنين والمبادرة تلقت 818,5 ألفاً رسالة تضمنت 131 ألف شكوى ونجحنا في حل 129 ألف شكوى

تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة التواصل مع المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية للوقوف على المشكلات التي يعانوا منها، والاستجابة السريعة لحلها، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، واستكمالاً لجهود وزارة التنمية المحلية ودورها الفعال في الوصول إلى كافة المواطنين بجميع المحافظات وحل شكواهم من خلال منصاتها الدائمة وعلي رأسها مبادرة "صوتك مسموع ".

استعرضت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال شهر أغسطس 2024 ، لتلبية شكاوى المواطنين ،والتواصل بصورة سريعة ومستمرة معهم عبر وسائل التواصل المعلنة بالوزارة والمحافظات والعمل على سرعة اتخاذ اللازم نحو حلها بما يحقق رضا المواطنين عن أداء الإدارة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هي البناء المخالف، والتعديات على أراضي الزراعية وأملاك الدولة، والنظافة ، والمخالفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد، إضافة إلى الشكاوى بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن تقرير متابعة «صوتك مسموع»، أكد تلقى المبادرة منذ انطلاقها في 2018 وحتى شهر أغسطس الماضي الآن 818 ألفاً و505 رسالة، منها 131 ألف شكوى، حيث تم حل حوالي 129 ألف و357 شكوى بنسبة 98,7%، وجارى العمل علي حل 1644 شكوي .

وأشارت وزير التنمية المحلية، إلي أن المبادرة تلقت خلال شهر أغسطس الماضي حوالى 5666 رسالة ، منها 717 شكوي تم حل منها 551 شكوى بنسبة 78,8 %، وجارى حل 166 شكوى ، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع شكاوى الاشغالات الواردة للمبادرة خلال شهر أغسطس الماضي بإجمالي 243 شكوي، يليها شكاوى القمامة بـ 207 شكوى، ثم مخالفات البناء 63 شكوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد 47 شكوى، فضلاً عن 3 الشكاوي الخاصة بالمخالفات بالمحليات ، بالإضافة إلى 154 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن تقرير "صوتك مسموع" لشهر أغسطس 2024 يشير إلى تلقي خدمة الواتس آب 1974 رسالة، وتضمنت تلك الرسائل 538 شكوى تم حل منها 402 شكوى منها بنسبة 74,7%، وجارى حل 136 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 3590 رسالة منها 157 شكوى، تم حل 132 شكوى منها بنسبة 84% ، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة 93 ألف 77 متابعاً، بينما تلقى البريد الإلكتروني للمبادرة 102 رسالة منها 22 شكوى، تم حلها بنسبة 77,3%، فيما تلقى الخط الساخن عدد 662 اتصالا تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة وبلاغات عن البناء المخالف وحالات تعدى على أرض زراعية وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، على أن الوزارة تعمل بأقصى جُهد ممكن من خلال مبادرتها "صوتك مسموع" والتي تعدٍ استكمالا لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة حاليًا في فحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات.

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع " من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على (فيسبوك) (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني[email protected] .