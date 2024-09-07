نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقديم تحديثاتها اليومية حول حالة الطقس في البلاد.
يبرز اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 توقعات الطقس ودرجات الحرارة على مختلف المدن والمناطق، حيث يُتوقع أن يستمر الطقس حارًا رطبًا نهارًا في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي الليل، سيكون الطقس مائلًا للحرارة والرطوبة.
تفاصيل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية
المحافظات الساحلية
- العلمين: العظمى 32°C، المحسوسة 35°C.
- الإسكندرية: العظمى 32°C، المحسوسة 35°C.
- مطروح: العظمى 32°C، المحسوسة 35°C.
- بورسعيد: العظمى 33°C، المحسوسة 36°C.
- دمياط: العظمى 32°C، المحسوسة 35°C.
القاهرة ومحافظات الدلتا
- القاهرة: العظمى 33°C، المحسوسة 35°C.
- العاصمة الإدارية: العظمى 34°C، المحسوسة 36°C.
- 6 أكتوبر: العظمى 34°C، المحسوسة 36°C.
- بنها: العظمى 33°C، المحسوسة 35°C.
- دمنهور: العظمى 32°C، المحسوسة 35°C.
- وادي النطرون: العظمى 34°C، المحسوسة 36°C.
- الزقازيق: العظمى 34°C، المحسوسة 36°C.
- شبين الكوم: العظمى 32°C، المحسوسة 34°C.
- الإسماعيلية: العظمى 34°C، المحسوسة 36°C.
- السويس: العظمى 35°C، المحسوسة 37°C.
محافظات شمال وجنوب الصعيد
- الفيوم: العظمى 36°C، المحسوسة 38°C.
- بني سويف: العظمى 36°C، المحسوسة 38°C.
- المنيا: العظمى 37°C، المحسوسة 39°C.
- أسيوط: العظمى 37°C، المحسوسة 39°C.
- سوهاج: العظمى 38°C، المحسوسة 39°C.
- قنا: العظمى 40°C، المحسوسة 41°C.
- الأقصر: العظمى 40°C، المحسوسة 41°C.
- أسوان: العظمى 40°C، المحسوسة 41°C.
- الوادي الجديد: العظمى 39°C، المحسوسة 40°C.
- أبو سمبل: العظمى 40°C، المحسوسة 41°C.
جنوب سيناء والبحر الأحمر
- الغردقة: العظمى 38°C، المحسوسة 40°C.
- سفاجا: العظمى 37°C، المحسوسة 39°C.
- مرسى علم: العظمى 38°C، المحسوسة 40°C.
- شلاتين: العظمى 37°C، المحسوسة 40°C.
ملاحظات إضافية
- نسب الرطوبة: تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة حيث تصل إلى 95% على السواحل الشمالية و85% على القاهرة الكبرى.
- تأثير الرطوبة: يمكن أن تجعل الرطوبة العالية الطقس أكثر حدة، مما يتطلب أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية.
نصائح للتعامل مع الطقس الحار
- شرب الماء بانتظام: الحفاظ على ترطيب الجسم ضروري في الطقس الحار.
- تجنب التعرض المباشر للشمس: خاصة في أوقات الذروة.
- ارتداء ملابس خفيفة ومريحة: لتقليل تأثير الحرارة والرطوبة.