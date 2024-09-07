تقلبات جوية مرتقبة في نهاية الصيف: انخفاض الحرارة وسقوط أمطار خفيفة

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أحمد جودة - القاهرة - رغم استمرار الإحساس بالحرارة الشديدة والرطوبة العالية، تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية مع اقتراب انتهاء فصل الصيف واستعدادها لاستقبال فصل الخريف.

خلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن تشهد البلاد تباينًا في درجات الحرارة نتيجة للظروف الجوية المتغيرة.

الطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة

في الأيام المقبلة، من المتوقع أن يكون الطقس حارًا رطبًا نهارًا على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بينما سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ورغم هذه الحرارة المرتفعة، هناك توقعات بحدوث بعض التلطيف في الأجواء بفضل ظواهر جوية ستستمر لستة أيام.

الظواهر الجوية وتلطيف الأجواء

ستشهد البلاد تقلبات جوية من شأنها تلطيف الأجواء في بعض المناطق، ابتداءً من اليوم السبت 7 أغسطس وحتى الخميس 12 أغسطس.

من المتوقع أن تظهر سحب منخفضة ومتوسطة، مما يساهم في حجب أشعة الشمس الحارقة وتخفيف الحرارة. ستشمل هذه الظواهر مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

كما تشير التوقعات إلى فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

هذا الانخفاض في درجات الحرارة وتساقط الأمطار يرجع إلى تأثيرات المنخفض السوداني الموسمي.

أسباب سقوط الأمطار: المنخفض السوداني الموسمي

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لها أن السحب المنخفضة والمتوسطة تلعب دورًا مهمًا في تلطيف الأجواء من خلال حجب أشعة الشمس.

أما الأمطار الخفيفة التي من المتوقع أن تسقط، فهي نتيجة تأثير المنخفض السوداني الموسمي.

ما هو المنخفض السوداني الموسمي؟

المنخفض السوداني الموسمي هو ظاهرة جوية تنشأ نتيجة لصعود الهواء عن طريق تيارات الحمل الناتجة عن التسخين العالي لسطح الأرض.

يؤدي هذا المنخفض إلى هبوط الضغط الجوي في شرق وجنوب السودان، مما يؤثر على المناطق الجنوبية في مصر، مثل أسوان.

يؤثر المنخفض السوداني أيضًا على انخفاض درجات الحرارة في المناطق المتأثرة.

التأثيرات العامة للمنخفضات الجوية

المنخفضات الجوية تعمل على خفض درجات الحرارة، مما يجعل الأجواء أكثر اعتدالًا مقارنةً بفترات الارتفاع الحاد في درجات الحرارة.

هذا التلطيف في الأجواء سيكون ملحوظًا خلال الأيام الستة المقبلة، مما سيوفر الراحة للعديد من المواطنين.