شيخ الأزهر يستقبل وزير الري و وزير الأوقاف لمناقشة سبل رفع الوعي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 08:25 صباحاً - شيخ الأزهر : هناك فجوة بين التشريعات الإسلامية المتعلقة بترشيد المياه وبين سلوك بعض المسلمين على أرض الواقع

الدكتور هانى سويلم : ضرورة تعاون كل المؤسسات والهيئات ذات الصلة في رفع الوعي بأهمية المياه والإعداد لإطلاق حملة توعوية كبرى خلال الفترة القادمة

وزير الأوقاف يطالب بتحويل كلمة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في المؤتمر الرابع لوزراء المياه بمنظمة التعاون الإسلامي في عام ٢٠١٨ إلى كتيب صغير لتعميم الإستفادة منه

الدكتور أسامة الأزهري: وزارة الأوقاف لها دور أصيل ومحوري في الحملة القومية للمحافظة على المياه والموارد المائية والمزمع إطلاقها قريبا

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وذلك بمقر مشيخة الأزهر، لمناقشة سبل رفع الوعي بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر على ضرورة رفع الوعي العام بالقضايا المجتمعية المعاصرة، مشيرا إلى أن هناك فجوة بين التشريعات الإسلامية المتعلقة بترشيد المياه وبين سلوك بعض المسلمين على أرض الواقع، مؤكدا استعداد الأزهر لتصميم مقرر دراسي لتناول القضايا المجتمعية المعاصرة وفي مقدمتها قضايا البيئة والمناخ ورفع الوعي بأهمية ترشيد المياه، وتحديثه بما يطرأ ويستحدث من قضايا، مشيرا فضيلته إلى أهمية صياغة هذه المقررات الدراسية بأسلوب سهل ومبسط يتناسب مع المراحل التعليمية المختلفة، تتناول موضوعات كالنظافة وترشيد المياه.

وأكد شيخ الأزهر أهمية القيام بحملات إعلامية مؤثرة تتناول رفع الوعي بقضية المياه وأهمية ترشيدها والحفاظ على إستدامة مواردها، وعرضها بشكل جاذب للأطفال والشباب، وتخصيص مساحات مناسبة لها في القنوات الأكثر مشاهدة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي .

كما أكد فضيلة الإمام الأكبر دور المساجد في تناول القضايا المجتمعية المعاصرة، وضرورة تثقيف الأئمة وإعدادهم لتناول هذه القضايا، وضرورة تزويد المساجد والأماكن العامة بأفضل الممارسات العملية التي تساعد على ترشيد المياه والحفاظ على البيئة.

وأشار الأستاذ الدكتور هانى سويلم لأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها وترشيد إستخدامها ، وضرورة تعاون كل المؤسسات والهيئات ذات الصلة في رفع الوعي بأهمية المياه ، وهذا ما دفع الوزارة للإعداد لإطلاق حملة توعوية كبرى خلال الفترة القادمة بمشاركة عدد من علماء الأزهر الشريف وكبار الأئمة و رموز الفكر والثقافة والقدوات المجتمعية لدعوة المواطنين لترشيد المياه والحفاظ عليها ، مشيرا لما تم من تنسيقات خلال الفترة الأخيرة مع وزارات ( الأوقاف - التربية والتعليم - الثقافة) لإدخال المياه فى المناهج الدراسية وتنسيق الندوات ومجهودات التوعية بين كافة الجهات لتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع بكافة المحافظات وتوعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، و دعوة المواطنين للقيام بدورهم فى ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث بالتكامل مع مجهودات الوزارة الضخمة المبذولة فى هذا المجال .

وأكد الدكتور سويلم على دور الأزهر الشريف و وزارة الأوقاف فى مجال توعية المواطنين خاصة أن خطب الجمعة والدروس الدينية تمثل منبر قوي للتوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من منظور دينى وأخلاقى ، مع قيام وزارة الموارد المائية والري بتوفير المعلومات الدقيقة عن المياه فى مصر وامداد السادة الأئمة بها لضمان نشر المعلومات الصحيحة بين المواطنين وتصحيح اى مغالطات قد تكون متداولة بين بعض المواطنين .

وأشار الدكتور سويلم أن هذا اللقاء يأتى فى إطار إشراك كل مراكز التأثير على المواطن المصرى وعلى رأسها الأزهر الشريف ، وسيمتد هذا التعاون ليشمل الكنيسة المصرية حتى تتضافر كل جهود القوة الناعمة المصرية لتوصيل رسالة التوعية بالمياه .

من جانبه طالب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بتحويل كلمة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في المؤتمر الرابع لوزراء المياه بمنظمة التعاون الإسلامي في عام ٢٠١٨ إلى كتيب صغير لتعميم الإستفادة منه.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن وزارتى الأوقاف والري تتعاونان لتدريب الأئمة والوعاظ حول الطرق المثلى لاستخدام المياه وتقديم أمثلة عملية لكيفية ترشيدها، ليتمكن الإمام من إيصال هذه المعلومات من خلال خطبة الجمعة والدروس الدينية في المساجد لترسيخ ثقافة احترام المياه، والحفاظ على استدامة مواردها ، مؤكدا أن وزارة الأوقاف لها دور أصيل ومحوري في الحملة القومية للمحافظة على المياه والموارد المائية والمزمع إطلاقها قريبا، والتي سوف يتم الترتيب لها من خلال اجتذاب عدد من الأصوات المؤثرة للحديث عن نعمة المياه وضرورة المحافظة عليها.

حضر اللقاء الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ومن وزارة الأوقاف فضيلة الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير للمتابعة والشئون الإدارية، والدكتور عبد الرحيم عمار مساعد الوزير للإصلاح الإداري والحوكمة، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور أسامة فخري رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون الوزير لشئون الإعلام ، كما حضر اللقاء من وزارة الموارد المائية والري الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار والمشرف على الإعلام، والمهندس محمد غانم مدير عام المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة يسرا علام مستشار الوزير للإعلام والعلاقات الخارجية .