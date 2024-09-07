بعد مشاركته بمنتدى التعاون الصيني الأفريقي.. رئيس الوزراء يصل إلى مطار القاهرة الدولى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 08:26 صباحاً - وفي إطار حضوره نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة بكين، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، برئاسة شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، والرئيس السنغالي (الرئيس المشارك للمنتدى)، فضلاً عن رؤساء الدول والحكومات المشاركين بالمنتدى، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية؛ يأتي في مقدمتهم أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

ولدى وصوله إلى مقر الجلسة الافتتاحية بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، جرى التقاط الصور التذكارية مع رؤساء الدول والحكومات المشاركة، ثم أعقب ذلك بدء مراسم الجلسة الافتتاحية.

وألقى الرئيس الصيني كلمة أكد خلالها على تطلعه لدعم العلاقات مع القارة الأفريقية وترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات؛ لاسيما الصناعة والزراعة والبنية التحتية، داعياً إلى تطبيق نموذج تنموي أكثر عدالة وصديقاً للبيئة.

كما تناول الجهود الصينية لدعم الدول الأفريقية، منوهاً إلى عدد من المبادرات التي تعتزم بلاده تطبيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم الدول الأفريقية وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وجاءت كلمات كل من الرئيس السنغالي (الرئيس المشارك للمنتدى)، ورئيس موريتانيا (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي)، ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية في القارة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في إطار الحرص على دعم العلاقات الصينية الأفريقية في مختلف المجالات، بينما تناولت كلمة السكرتير العام للأمم المتحدة، التحديات التي تواجه الدول الأفريقية في مجال التنمية، وسبل مساعدتها على تجاوز تلك التحديات، فضلاً عن ضرورة إصلاح الأمم المتحدة والنظام المالي العالمي.