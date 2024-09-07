تنسيق الشهادات المعادلة.. مكتب التنسيق يواصل قبول أوراق الطلاب وتسجيل الرغبات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 08:26 صباحاً - يواصل مكتب التنسيق ، صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

ومن المقرر أن تستمر إتاحة التقدم لطلاب الشهادات المعادلة للتقدم بملفاتهم ورغباتهم حتى يوم 10 سبتمبر الجارى

وأوضح مكتب التنسيق، أنه من أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار جميع التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتى تشمل إتاحة فرع بجامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة، ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة؛ لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية، ومحافظات الوجه البحرى بصفة عامة، وإتاحة فرع بجامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط ومحافظات الوجه القبلى بصفة عامة، وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسى بالقاهرة، الكائن بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.

وفيما يلى الخطوات التى يجب على طلاب الشهادات المعادلة العربية والاجنبية اتباعها لتسجيل بياناتهم ورغباتهم:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه لتسجيل بياناته الأساسية، ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به.

2- سيتم إرسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السرى على رقم التليفون الذى قام الطالب بتسجيله على موقع التنسيق الإلكتروني.

3- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري، حيث يمثل هذين الرقمين ضمانًا لسرية البيانات الخاصة به، ويضمن عدم السماح لأى شخص بتعديل رغباته.

4- يستخدم رقم الدخول والرقم السرى لتسجيل بياناته ودرجاته ورغباته، وأيضًا فى التعرف على نتيجة الترشيح.

5- بعد الانتهاء من عملية تسجيل البيانات الأساسية والحصول على رقم الدخول والرقم السرى يقوم الطالب بالدخول على الموقع لمراجعة درجات الشهادة الواردة من الجهة المانحة أو القيام بتسجيلها، ومن ثم احتساب المجموع الاعتبارى للطالب، بعد ذلك يتوجه الطالب إلى رابط سداد إلكترونى من خلال موقع التنسيق الإلكترونى يمكنه من دفع ثمن دليل القبول وباقى الأوراق، سواء باستخدام كروت الدفع منافذ التحصيل، ولن يسمح للطالب بتسجيل رغباته إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

6- على الطالب تحرى الدقة عند قيامه بتسجيل البيانات الأساسية الخاصة به، حيث ستتم عملية الدفع الإلكترونى وفقًا لما قام الطالب بتسجيله من بيانات، ولن يكون متاحا له التعديل فى هذه البيانات فى حالة الخطأ، ولذا عليه مراجعة البيانات الأساسية الخاصة به جيدًا قبل إتمام عملية تسجيل هذه البيانات.

7- بمجرد تسجيل الطالب رغباته، وإصدار استمارة الرغبات وإيصال التسجيل يكون الطالب المتقدم قد حصل على الخدمة المدفوعة.

8- يجب على الطالب طباعة استمارة رغباته والبيانات الأساسية، وبيان المواد والدرجات التى درسها بالشهادة الحاصل عليها، والتى قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

9- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أى وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علمًا بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لآخر تعديل قام الطالب بتسجيله.