نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان عن وظائف قيادية وتخصصية في مصلحة الجمارك 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية عن فتح باب التقديم لشغل 93 وظيفة قيادية وتخصصية، منها 24 وظيفة للمستويات الوظيفية العالية و69 وظيفة للمستوى الوظيفي "مدير عام". المستندات المطلوبة للتقديم أولًا: المستندات الورقية 4 صور شخصية حديثة بمقاس 4*6.

حديثة بمقاس 4*6. 4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية (وجه أمامي وخلفي على ورقة واحدة).

سارية (وجه أمامي وخلفي على ورقة واحدة). نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.

المرفق بالإعلان. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.

معتمد ومختوم من جهة العمل. بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

في مجال العمل. المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة، مثل الدورات التدريبية والشهادات.

والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة، مثل الدورات التدريبية والشهادات. بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة : صورة من شهادات تتضمن سنوات الخبرة المذكورة في شروط شغل الوظائف، معتمدة ومختومة (ويتم إحضار الأصل للاطلاع فقط).

: صورة من شهادات تتضمن سنوات الخبرة المذكورة في شروط شغل الوظائف، معتمدة ومختومة (ويتم إحضار الأصل للاطلاع فقط). مقترح وافي لتطوير الوظيفة المتقدم إليها. ثانيًا: إسطوانة مدمجة (CD) يجب أن تحتوي الإسطوانة على كل المستندات بصيغة PDF. ملاحظات: يراعى وضع كل المستندات في الملف الأصلي بنفس الترتيب. طريقة ومكان تقديم الطلبات التقديم: تقديم الطلبات والمستندات يجب أن يكون باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية. مكان التقديم: مكتب رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بمصلحة الجمارك

محافظة الإسكندرية – ميناء الإسكندرية، باب 14، مبنى A3

قطاع الموارد البشرية – الإدارة المركزية للموارد البشرية – الدور السادس فترة التقديم: من اليوم وحتى 7 أكتوبر 2024، خلال مواعيد العمل الرسمية.