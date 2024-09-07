جامعة حلوان تعلن استعدادها التام للعام الجامعي الجديد 2024-2025

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - رئيس جامعة حلوان يؤكد على أن الجامعة تقوم بتحسين بنيتها التحتية وتقوم بتطوير مناهجها التعليمية بهدف توفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب

أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن استعدادات شاملة لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2024-2025، وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة تقوم بتحسين بنيتها التحتية وتقوم بتطوير مناهجها التعليمية بهدف توفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب.

وصرح الدكتور قنديل "نحرص على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية. لقد قمنا بتجهيز القاعات الدراسية والمعامل بأحدث التقنيات، وعززنا البنية التحتية الرقمية لدعم التعلم الإلكتروني، مشيرا إلي أننا "نولي اهتماماً خاصاً لتطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب في الجامعة من تدابير صحية، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات المعمول بها لمكافحة انتشار الأمراض.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على جاهزية جامعة حلوان لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي وتقديم تعليم عالي الجودة في العام الجامعي الجديد، داعيًا الطلاب الجدد إلى الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية والثقافية المتاحة في الجامعة.