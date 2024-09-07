وزارة الخارجية تدين قتل القوات الإسرائيلية لناشطة من أصول تركية فى الضفة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - أدان السفير أحمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة فى تصريح صحفى يوم الجمعة ٦ سبتمبر الجاري، قتل القوات الإسرائيلية للناشطة من أصول تركية أيسينور إيجي بواسطة القوات الإسرائيلية جنوب نابلس، في حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. وتقدم بخالص العزاء لحكومة وشعب دولة تركيا الشقيقة، ولأسرة الشهيدة بالمواساة فى مصابها الأليم.

وأردف، أن تلك الجريمة تعد مثالاً جديداً على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في حق المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين معهم، تضاف إلى ما يلاقونه من كافة أشكال العنف والاستهتار بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مستنكراً ما أضحى يواجهه المجتمع الدول من مأزق أخلاقى غير مسبوق نتيجة الفظائع التي تُرتكب فى حق المدنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة، على مدار عقود طويلة.