بدوى: قطاع البترول والتعدين يرحب بتوسيع العمل وزيادة الاستثمارات الإماراتية

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية متانة العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات العربية المتحدة ، مشيراً إلى أن الإستثمارات في صناعة الطاقة والبترول والغاز تمثل أحد أهم رموز التعاون و العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ، و التي يأتي من أهمها استثمارات شركة مبادلة الإماراتية للطاقة بما تمثله من نموذج للتعاون والاستثمار الجاد ، مضيفاً أن قطاع البترول والتعدين يرحب بتوسيع أوجه العمل وزيادة الاستثمارات الإماراتية في ظل الجهود الجارية لإتاحة فرص استثمارية جديدة .

جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفداً من شركة مبادلة الإماراتية للطاقة برئاسة الشيخ منصور محمد آل حامد الرئيس التنفيذي للشركة ويرافقه السيد عدنان بوفطيم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال التقنية عالمياً و السيد زايد المزروعي رئيس قطاع التسويق والتكرير والسيدة سلمي الهاجري نائب الرئيس الإقليمي لشرق المتوسط و شمال إفريقيا .

وشهد اللقاء استعراض أنشطة مبادلة الإماراتية في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر من خلال مشاركتها في مناطق مهمة بالبحر المتوسط متمثلة في منطقة امتياز حقل ظهر بنسبة 10٪ و منطقة امتياز حقل نور بنسبة 20 ٪ ، علاوة على قطاع رقم 4 بالبحر الاحمر بنسبة 27٪ . وتناول اللقاء المزايدة العالمية الاخيرة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا والتي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس ) في 12 منطقة ، حيث أبدت الشركة الإماراتية إهتمامها بالمزايدة وأنها اطلعت علي المعلومات التي تم توفيرها عن الفرص المتاحة بالمزايدة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .