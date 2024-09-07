نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مترو الأنفاق يكشف مدة صلاحية التذكرة وغرامة المخالفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، نفى ما تم تداوله بشأن زيادة غرامة الانتظار داخل المحطات لتصبح 100 جنيه.

وأوضح في بيان له أن الغرامة الفعلية حسب لائحة الشركة هي 50 جنيهًا فقط، ويتم تطبيقها في حال انتظار الراكب داخل المحطة بعد عبور التذكرة من الماكينة وعدم الخروج خلال مدة لا تتجاوز الساعتين.

وأشار إلى أن هذه الغرامة ليست جديدة وإنما موجودة ضمن لائحة الغرامات المعتمدة، وتُفرض لأن التذكرة مخصصة لرحلة واحدة فقط، سواء كانت ذهابًا أو إيابًا، وليس للذهاب والعودة معًا.

وأكد أن الغرض من هذه الغرامة هو تقليل الازدحام وتنظيم تواجد الركاب على أرصفة المحطات.

وأوضح أن التذاكر التي لم تُستخدم بعد لدخول المحطة لا يوجد لها فترة صلاحية معينة ولا تُفرض عليها أي غرامات عند استخدامها في وقت لاحق.

وفي الختام، دعا المتحدث الجميع إلى التحقق من صحة المعلومات قبل نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا.