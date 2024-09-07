نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 4199 كجم لحوم ودواجن غير صالحة خلال حملات لبيطري الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال أحمد وكيل الوزارة - مدير مديرية الطب البيطري بالحيزة، حملة مكبرة بالإشتراك مع مباحث التموين، على الأسواق ومحلات عرض اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن ومنتجاتهم.

وذلك بناء على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتشديد الرقابة على الاسواق بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط أربعة طن، ومائة وتسعة وتسعون كجم مقطعات ومصنعات لحوم و دهون حيوانية وهياكل ومقطعات دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية. وجاءت تفاصيل الضبطيات كالاتي:

- تم ضبط 1800 كجم اسماك مستوردة ودهون حيوانية ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بناحية الهرم.

- تم ضبط 1200 كجم مفروم وهياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بناحية امبابة.

- تم ضبط 450 كجم هياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بناحية الطالبية.

- تم ضبط 365 كجم مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بناحية العجوزة.

- تم ضبط 18 كجم هياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بناحية الوراق.

- تم ضبط 147 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية بولاق الدكرور.

- تم ضبط 18 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية العمرانية.

- تم ضبط 201 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الجيزة.

وذلك باجمالي محاضر 13 محضر، واجمالي المضبوطات 4199 كجم عبارة عن 3883 كجم اسماك مستوردة ومصنعات لحوم ومقطعات وهياكل دواجن وكبده ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي وكذلك تم ضبط 316 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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