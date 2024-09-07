وزارة العمل تبدأ في إختبار شباب تقدموا على فرص عمل توفرها ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - جبران:هدفنا التأكد من حرفية الشباب على المهن المطلوبة من أجل الاستدامة والاستقرار في العمل.

تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير فرص عمل لائقة في الخارج ، للشباب المصري،بدأت الإدارة العامة للتشغيل،اليوم السبت ،بمقرها بمدينة نصر ،بمشاركة مندوبين من دولة البوسنة والهرسك ،في عمليات الاختبارات النظرية، للشباب الذي تقدم منذ أيام على الفرص التي أعلنت عنها "الوزارة" بالتنسيق مع الجانب المسؤول في البوسنة والهرسك ،وذلك على مهن: مهندس مدني،وعمال بناء ،ونجار، ومبيض محارة ،ونقاش،وحداد مسلح،ومبلط ،ومثبت واجهات ..وكان الوزير جبران قد أكد على أهمية هذه الاختبارات قبل السفر ،تحت اشراف الوزارة لضمان ارسال عمالة ماهرة ومدربة إلى الخارج ،والتأكد من حرفيتها في المهنة المطلوبة ،من أجل الاستدامة والاستقرار في العمل..وشارك في الاختبارات اليوم ،وفد من الإدارة العامة للتشغيل ،برئاسة هبة احمد ،ومن شركه meister البوسنية ،وعدد من المترجمين ..حيث تستكمل اللجنة الاختبارات العملية غدا الأحد ،بأحد مراكز التدريب المهني بالقاهرة ..

وكانت وزارة العمل، قد أعلنت منذ اسبوعين عن تلقى أوراق الراغبين فى التقدم لشغل فرص العمل التى أعلنت عنها الوزارة، بدولة البوسنة والهرسك، برواتب مجزية ،مع توفير مبيت للعمال، ووجبات أثناء فترة العمل، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى واجتماعى، وتأمين صحى إضافى ضد إصابات العمل والحوادث فى مواقع البناء،كما أن مدة العقد سنة،قابلة للتجديد ، وبيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوى خبرات وكفاءات مهنية...