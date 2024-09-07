حصاد وزارة العمل في أسبوع ..فرص عمل في الداخل والخارج واستعدادات مكثفة لإطلاق المنصة الإلكترونية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً -

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية. مع بداية الأسبوع أعلن وزير العمل محمد جبران، عن إتخاذ إجراءات صارمة ليعود مركز تدريب مهني بولاق الدكرور إلى دوره الفاعل في تقديم خدماته للمواطنين في مجال التدريب المهني،وإختبارات قياس مستوى المهارة للشباب ،بما يتناسب مع إمكانيات وتجهيزات المركز، وذلك في إطار زيارة مفاجئة قام بها الوزير إلى منطقة العمل هناك شملت مكاتب تشغيل وتفتيش وعلاقات عمل،وخلال جولته استجاب الوزير لطلب سيدة بسيطة، بضمها إلى منظومة العمالة غير المنتظمة،لتستفيد من الدعم والحماية والرعاية. كما شهد الوزير خلال الأسبوع ،فعاليات حفل تكريم 27 من العاملين بالوزارة والمديريات ممن بلغوا سن التقاعد ، من الديوان العام والمديريات ، تقديراً لجهودهم خلال فترة عملهم داخل الوزارة والمديريات وما قدموه لخدمة المواطنين والمجتمع خلال فترة خدمتهم. وتَفَقدّ الوزير، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،الدورات التدريبية التي تُنظمها "الوزارة"، لتدريب مديري المديريات ،ومسؤولي إدارات العمالة غير المنتظمة بالمحافظات على كيفية التعامل مع المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة،لتسهيل عمليات تسجيل المعلومات ،وللتوسع في قاعدة البيانات لضمان الدقة ووصول الدعم لمستحقيه .

ومن أبرز النشاطات إستقبل الوزير جبران ، سعادة السيدة فوزية بنت عبدالله، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة. كما استقبل، السفير أمجد العضايلة سفير الأردن لدى القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة ،حيث دارات نقاشات عن تعاون في مجالات التدريب المهني وتوفير فرص العمل ،وكذلك التنسيق لتصويب أوضاع العمالة المصرية في المملكة الأردنية. ودعا الوزير ،المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الإجتماعي ،بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ،بإعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان ،ومعايير العمل الدولية،و ذلك خلال لقاء الوزير ،مع السفيرة.د مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان . وإلتقى وزير العمل، بديوان عام الوزارة وفد من مؤسسة " أل قرة للتنمية المستدامة"وذلك لبحث آليات التعاون ، وصياغة بروتوكول مشترك بين الوزارة والمؤسسة في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب طبقا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، كما إلتقى، وفد من الجامعة الأمريكية ،لتفعيل سُبل التعاون في مجال تدريب ذوي الهمم،ودمجهم في سوق العمل ، وأيضاً استقبل الوزير ،د. ممدوح العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي،المتخصصة في صناعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية،وذلك للتباحث بشأن التعاون في مجال التدريب المهني،وتوفير فرص العمل للشباب. وخلال الأسبوع إستقبل ،التقى الوزير ،وفد من إدارة بنك مصر ،في إطار التجهيز لصياغة بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"البنك" بشأن إستيفاء تعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة في البنك. وعلى المستوى الخارجي دعا وزير العمل ،في بيان صحفي ، المواطنين العاملين في دولة الإمارات، بالاستفادة من قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم.

وخلال الأسبوع ،عقدت د.مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد محمد جبران وزير العمل اجتماعا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسيد رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وقيادات العمل بالوزارتين . وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث وجه السيد رئيس الجمهورية بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة من عمال المقاولات والتشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة تباعاً خلال المرحلة المقبلة . كما تناول الاجتماع بحث سبل التعاون والشراكة بين الوزارتين فيما يتعلق بوحدات التدريب المهني المتنقلة التابعة لوزارة العمل والتي وصل عددها الي 34 وحدة متنقلة تقوم بتقديم خدمات التدريب على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والكهرباء، فضلا عن وحدات للتدريب على صيانة الحاسب الآلي وصيانة التليفون المحمول، ووحدات للتدريب على التبريد والتكييف، بالإضافة إلي التدريب على إعداد المأكولات السريعة، وتعد هذه الوحدات المتنقلة بمثابة ورش تدريبية تستهدف بناء قدرات شباب القرى البعيدة نسبيا عن مقار مراكز التدريب المهني الثابتة.