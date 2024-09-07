وزير قطاع الأعمال تفقد مصانع شركة الإسكندرية للحراريات ويوجه بتلبية احتياجات السوق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - واصل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمصانع والشركات التابعة وموقف المشروعات، وقام بزيارة تفقدية لشركة الإسكندرية للحراريات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وفي مستهل الزيارة، عقد المهندس محمد شيمي، اجتماعا مع مسؤولي الشركة، استعرض خلاله نشاط الشركة في مجال صناعة الحراريات والسيراميك، ومؤشرات الأداء ومعدلات الإنتاج والتصدير ومنتجاتها المتنوعة والتي تدخل في العديد من الصناعات، وكذلك مساهمتها في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والرؤية المستقبلية والفرص الاستثمارية، بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور محمد عبد الجواد العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للحراريات.

وأجرى المهندس محمد شيمي جولة داخل مصانع الشركة تفقد خلالها خطوط الإنتاج والمراحل التصنيعية لمختلف المنتجات، ومنها الحراريات المشكلة (سيليكات الألومنيوم والألومنيا العالية والعازلة)، والحراريات غير المشكلة (الخراسات والمونات الجافة والسائلة) والكاولين المكلسن والنشط، بالإضافة إلى عمليات تصميم وتنفيذ وصيانة الأفران الصناعية والورش. واستعرض الوزير مدى توفر الخامات اللازمة لعمليات الإنتاج، وأكد على ضرورة الالتزام ببرامج الصيانة الدورية في مواعيدها المحددة، واستغلال الطاقات المتاحة لزيادة الإنتاج وتطوير السياسات التسويقية والتوسع في السوق المحلية وزيادة الصادرات.

كما حرص على لقاء العاملين مشيدا بجهودهم وحثهم على بذل مزيد من الجهد والعمل.