الصحة تنظيم مرور جماعي على المراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة القليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم مرور جماعي على المراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة القليوبية، قاده الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، بمشاركة 120 مشرفا مركزيا من جميع الإدارات العامة بقطاعي الرعاية الأولية والطب الوقائي، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية وتطوير وحدات الرعاية الأولية والخدمات الوقائية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير بدأ جولته بزيارة مركز طب الأسرة بقليوب المحطة، حيث تفقد جميع الخدمات المقدمة بالمركز، موصيًا بضرورة تحري الدقة في منظومة صرف الألبان المدعمة، مع مراعة السرعة، لمنع تكدس الأمهات المستحقة داخل المركز، موصيًا بحسن التعامل مع المواطنين، كما تفقد أعمال مكتب الصحة واستمع لآراء وطلبات المترددين على المركز الصحي.

واستكمل أن نائب الوزير تفقد منظومة التطعيمات ومتابعة المتخلفين عن التطعيم، وكذلك مكتب فحص المشتغلين بالأغذية ومنظومة استخراج الشهادات الصحية، كما زار عيادة الباطنة وغرفة رعاية الأمومة والطفولة، وتم التنبيه بتسجيل التشخيص بطريقة صحيحة، ومتابعة الأطفال خلال التردد في مواعيد التطعيمات الروتينية، كما تفقد عيادة التغذية العلاجية، وأوصى بتسجيل بيانات المترددين على العيادة وعمل ملفات متابعة لهم، وحرص على التأكد من توافر المستلزمات في عيادة الأسنان، موصيًا بتنشيط التردد من خلال الإعلان عن الخدمات المتوفرة، كما اطمأن على توافر الأدوية بالصيدلية.

أوضح المتحدث الرسمي أن «قنديل» توجه لزيارة عيادة التأمين الصحي بقليوب، ولاحظ تكدس المواطنين، وقام باستدعاء مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، وأكد على أهمية زيادة عدد الأطباء في بعض التخصصات حسب التردد، وكما تم التنبيه بضرورة توضيح مواعيد تواجد الاخصائيين للتخفيف عن المواطنين وتقليل عدد ساعات الانتظار.

وأضاف أن «قنديل» قام بزيارة مركز طب الأسرة بقرية امياي التابعة لإدارة طوخ الصحية، حيث تفقد غرفة الطوارئ للتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ، كما تفقد عيادة طب الأسرة وتأكد من مدى التزام الفريق الطبي، واطمأن على توافر الأدوية بالصيدلية، وأكد أهمية تفعيل ملفات طب الأسرة، كما تفقد ركن المشورة ورعاية الأمومة والطفولة وتابع انتظام ميكنة التطعيمات، وآلية متابعة المتخلفين عن التطعيم.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير حرص على تفقد عيادة الأسنان، مؤكدًا أهمية تنشيط الإجراءات التدخلية إلى جانب الحالات التي تحتاج للعلاج فقط، كما تفقد معمل الوحدة وتأكد من انتظام المبادرات الصحية، ووجه بمتابعة المواطنين المترددين على المبادرات وإبلاغهم بنتائج الفحوصات، وتم التنبيه على مديرة المركز، ومدير الإدارة الصحية بتنشيط التردد المسائي على الوحدة من خلال الإعلان عن جميع الخدمات الصحية، وأثنى على مهارة والتزام فريق العمل لتطوير الوحدة الصحية.

وقال المتحدث الرسمي، إن نائب الوزير اختتم زيارته بعقد اجتماعين بمديري المستشفيات، ومديري الإدارات الصحية، بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة والسادة رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم، حيث تم مناقشة جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال أيام الزيارة وأهمية تلافي جميع السلبيات، وأوصى بمحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية بالإدارات الصحية في مناطق الخانكة وبنها والعبور وإدارات الأغذية والأمراض المتوطنة بالمديرية.