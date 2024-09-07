وزير الزراعة يفتتح موسم جني القطن في محافظة المنوفية بالتزامن مع احتفالات عيد الفلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء ابراهيم ابوليمون محافظ المنوفية، واللواء هشام الحضري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، موسم جني محصول القطن بمحافظة المنوفية. واستقبل المزارعون وفلاحو المحافظة، وزير الزراعة بالمزمار والطبل البلدي، في حالة من البهجة والفرح، بافتتاح موسم الجني، ومشاركة الدولة لهم في احتفالاتهم.

وتم افتتاح موسم الجني في حقل منزرع على مساحة 5 فدان، بالصنف جيزة ٩٧، حيث تم الاستماع الى المزارع مالك الحقل، والذي أشار الى ان متوسط انتاجيته المتوقعه، تزيد على ٩ قنطار للفدان، لافتا الى ان ذلك الصنف يمتاز بأنه موفر للمياه، مبكر النضج، قصير العمر، وعالي الإنتاجية، متقدما بالشكر إلى وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لتقديمهم كافة سبل الدعم الفني طوال مراحل عمليات الزراعة والانتاج. وتقدم وزير الزراعة ومحافظ المنوفية، ورئيسا لجنة الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، بالتهنئة للمزارعين في عيدهم، وكل التحية والتقدير لدورهم الوطني المشهود.

وقال علاء فاروق وزير الزراعة، ان اليوم يعتبر عيدان لمصر، وهو افتتاح موسم جني القطن، والاحتفال بعيد الفلاح المصري، لافتا الى ان الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم للمزارعين، من مستلزمات انتاج، ودعم فني، فضلا عن الارشاد الزراعي، والذي سيتم تكثيفه بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تواصل كافة اجهزة الوزارة وزيادة تحركاتهم لدعم المزارعين والتواصل معه، فضلا عن تفعيل المراكز الارشادية، وزيادة تواجد الباحثين في الحقول لتوصيل المعلومات والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة ونتائج البحوث وتطبيقها لزيادة الانتاجية. وأشار الى انهم قد جاءوا اليوم للاستماع الى المزارعين والتعرف على المشاكل التي تواجههم، والعمل على حلها فورا، لافتا الى ان الفلاح المصري المعروف بعطاءه، هو الاصل في تحقيق الامن الغذائي، وانتاج الغذاء، وان الدولة تقدم له كل الدعم بلا حدود، نظرا لدوره الهام. ومن ناحيته أعرب اللواء إبراهيم ابوليمون محافظ المنوفية عن سعادته بزيارة وزير الزراعة للمحافظة مشيرا إلى أن المنوفية محافظة زراعية وفيها كافة الأنشطة المختلفة من الإنتاج النباتي والحيواني والداجنى.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن زيارة علاء فاروق وزير الزراعة اليوم ومعه قيادات الوزارة ورئيسا لجنتى الزراعة والري في مجلسي النواب والشيوخ سوف تشهد تفقد بعض المشروعات الزراعية وتوزيع الآلات زراعية وكذلك مناقشة المشكلات التي توجه المزارعين مشيدا بالتعاون بين المحافظة والوزارة لخدمة الفلاح المصري.