ضبط عصابة تخصصت فى تقليد وترويج الدولارات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقليد العملات وترويجها، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتقليد وترويج العملات المالية "المحلية - الأجنبية" للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى تغيير العملات الأجنبية للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" مقلدة – كمية من الأدوات والأوراق والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى).. وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم واقعة بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم تحصلوا خلالها من (أحد الأشخاص) على مبلغ مالى عملة "أجنبية" لتغييرها لعملة "محلية" تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.