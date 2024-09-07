ضبط 37373 مخالفة مرورية خلال 24ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - قامت وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، حيث واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرورعلى قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (37373) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(1678 مخالفة السير بدون تراخيص.

(35) دراجة نارية مخالفة.

(16775 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(20) مخالفات موقف عشوائى.

( 1507) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(14) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.