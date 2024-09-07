وزير التموين يتفقد مشروع المستودع الاستراتيجي بالفيوم باستثمارات 2.25 مليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - أجرى الدكتورشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين السبت زيارة تفقدية للمستودع الاستراتيجي بمحافظة الفيوم لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات قد تصل إلى 2.25 مليار جنيه ،ويخدم محافظة الفيوم وأكثر من 4 محافظات مجاورة .

وكان في استقبال وزير التموين ، الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،وبحضور اللواء علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة وتقوم بتنفيذ المشروع شركة الفيوم للمخازن والمستودعات واستشاري عام مشروع انشاء المستودعات الاستراتيجية مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية.

كما تتضمن زيارة الوزير اليوم تفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بالفيوم ،في إطار حرص الوزير على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن .

ويأتي تنفيذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية لأكبر مشروع قومي لإنشاء مستودعات استراتيجية للمنتجات الغذائية وفق أحدث النظم العالمية والتكنولوجية تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية لفترات طويلة وهو ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتذليل أي عقبات تواجه أعمال تنفيذ مشروع المستودع الاستراتيجي مع متابعة مراحل التنفيذ بشكل مستمر كما وجه بالإسراع فى الانتهاء من المشروع حيث من المقرر افتتاحه خلال عام ونصف ،كما أطلع الوزير من الدكتورة هبة القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على كافة مراحل التنفيذ ،حيث تنفذ الوزارة حاليا المشروع القومي لإنشاء المستودعات الاستراتيجية في ثلاثة محافظات " الفيوم والسويس والأقصر " ضمن المرحلة الأولى .

قدم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، شكره وتقديره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لدعمه المستمر لكافة المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، معرباً عن بالغ سعادته لتفقد هذا المشروع الكبير "المستودع الاستراتيجي للسلع" بمنطقة دمو

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية إنشاء المستودعات الاستراتيجية حيث تساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية خاصة في ظل حرص الوزارة على توفير ما يقرب من 30 صنفا من السلع الغذائية ضمن منظومة دعم بطاقات التموين ،كما تساهم المستودعات أيضا في تقليل حلقات تداول المنتجات بين المحافظات المختلفة وبالتالي تحد من ارتفاع تكاليف نقل السلع مما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتجات لصالح المستهلك .

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية انشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع ، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية وتقليل الفاقد والهالك من المنتج النهائي من السلع وأيضا تقليل حلقات التداول كذلك التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته بجانب متابعة المخزون السلعي أول بأول.

ومن جهته، أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه لوزير التموين، وأجهزة الوزارة وكافة الحضور على أرض المحافظة، مثمناً جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية العملاقة، التي تساعد على مضاعفة المخزون، من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، وضمان الحفاظ على جودتها وسلامتها، وكذا تقليل الفاقد، وتقليل حلقات التداول، بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية، الأمر الذي يُسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن.

وأضاف "الأنصاري"، أن زيارة وزير التموين للمحافظة اليوم، تشمل تفقد وافتتاح عدد من المواقع التموينية الهامة، التي تبرز جهود الدولة المصرية، وجهود وزارة التموين، وذلك من أجل توفير أرصدة كبيرة من السلع، تسهم فى ضبط الأسعار، وبما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معرباً عن بالغ أمنياته بأن تخرج تلك الزيارة بنتائج إيجابية تعود بالخير على الجميع.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد وصل صباح اليوم محافظة الفيوم وكان فى استقباله الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم والقيادات التنفيذية بالمحافظة لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة .