وزارة العمل : ختام فعاليات البرنامج التدريبي على مهنة التطريز واستعراض نماذج...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - اختتمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج البرنامج التدريبي المجاني على مهنة التطريز اليدوي ، والذي جرى تنفيذه على مدار 36 يوم تدريبي، بمركز التدريب المهني بسوهاج ، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ، فى مجال التدريب وتنمية مهارات الشباب من الجنسين على المهن الأكثر طلباً في سوق العمل للمساهمة في خفض معدلات البطالة ، ورفع مستوى الدخل للشباب وتوفير الحياة الكريمة لهم ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال ، ويشمل البرنامج التدريب على المهارات الحياتية ثم التدريب الفني على مهنة التطريز ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، فى إطار مبادرة وزارة العمل " مهنتك مستقبلك " ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ، ومن مميزات هذه التدريبات : توفير كافة مستلزمات التدريب وبدل انتقال يومي ، وتشمل ندوات تثقيفية في حقوق العمال وواجباتهم والسلامة والصحة المهنية والمهارات الحياتية اللازمة إضافة للتدريب العملي داخل ورش مراكز التدريب المجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات اللازمة والتقييم المستمر طوال فترة التدريب .

وأفاد حازم علي مدير مديرية العمل بسوهاج ،فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تمشيا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة والقطاع الخاص لتوفير مزيد من البرامج التدريبية ، وأضاف مدير المديرية أنه تفقد مخرجات التدريب واطمأن على المستوى الفني والمهاري للمتدربات ، كما جرى إستعراض المنتجات التي قامت بتصنيعها الفتيات خلال فترة التدريب والتى أكدت على تقدم مستواهم المهارى فى هذا المجال والتى تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص التى تعمل داخل المحافظة وخارجها أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وفي ختام الفاعلية تقدمت المتدربات بالشكر لوزارة العمل والبرنامج على توفير مثل هذه التدريبات المجانية إلتي ساهمت بشكل كبيرفى تحسين مستوياتهم الحرفية ومهدت لهم الطريق لفتح مشروعات صغيرة خاصة بهم ، وشارك في الفاعليات الهام ابوزيد وكيل المديرية ، واحمد يمني مدير إدارة التدريب المهني ، ومحمد محي منسق برنامج الأغذية العالمي ، وهناء علي منسقة شركة قدرة للتدريب .