صندوق تحيا مصر ينفذ فعاليات "أسبوع الخير" لدعم الفئات الأولى بالرعاية بشمال سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 01:34 مساءً -

ينفذ صندوق تحيا مصر بالتعاون مع محافظة شمال سيناء ومؤسسات المجتمع المدني فعاليات اسبوع الخير لدعم الفئات الأولي بالرعاية بالمدينة الشبابية بالعريش ،اعتبارا من يوم غد الأحد القادم وحتي يوم الخميس القادم.

وأكد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، أن الفعاليات تأتي في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لاستكمال مسيرة النمو التي تضمن توفير" حياة كريمة" للمواطن المصري، وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

واضاف اللواء عاصم سعدون ، نائب المحافظ ،ان الفعاليات تتضمن تنفيذ قافلة دعم غذائي للأسر الأكثر احتياجًا ،تنفيذ معرض للكساء لتوزيع الملابس على الأسر الأولي بالرعاية فضلاً عن مجموعة من المفروشات وأدوات المطبخ والأدوات والشنط المدرسية، تنفيذ قافلة طبية شاملة التخصصات بالمجان ،تيسير زواج الفتيات اليتيمات والفتيات الأولي بالرعاية.

وافتتح اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، مساء الخميس ، أول مطبخ مركزي في مدينة العريش والذي تقيمه مؤسسة "حياة كريمة "تحت اسم "مطبخ الكرم".

وأكد محافظ شمال سيناء أن مطبخ الكرم يهدف إلى تقديم أكثر من 15 ألف وجبة شهريًا حتى نهاية عام 2024 من خلال التركيز على توفير وجبات غذائية متكاملة تلبي أعلى معايير الصحة وسلامة الغذاء في جميع مراحل التحضير والإعداد.

ويستهدف "مطبخ "الكرم الأسر المستحقة والاكثر احتياجا التي خضعت بياناتها لمراجعات اجتماعية دقيقة لضمان تلبية احتياجاتها بناءً على عدد أفراد الأسرة ومدى استحقاقها للدعم العيني .