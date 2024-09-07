الفريق أول عبد المجيد صقر يكرم قادة القوات المسلحة الذين أوفوا العطاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 02:30 مساءً - شهد الفريق أول / عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة إعتباراً من يوليو 2024 ، وذلك بحضور الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم .

وقام الفريق أول / عبد المجيد صقر بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ، الذى صدق على منحه لهم السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى آداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة .

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والإعتزاز للقوات المسلحة لما قدمته من مختلف أوجه الرعاية والإهتمام لهم ولأسرهم ، وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً المدرسة العليا للوطنية وميداناً للتضحية والعطاء من أجل الوطن .

وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين الذين أوفوا العطاء داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ فى آداء المهام المكلفين بها ، مشيداً بالقادة المكرمين ودورهم فى الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها فى مواجهة الصعاب والتحديات وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الإستعداد والكفاءة القتالية ، كما أكد على أن القوات المسلحة ستظل دائماً زاخرة بالقدرات والكفاءات وميداناً للتضحية والعطاء جيلاً بعد جيل .

ووجه القائد العام للقوات المسلحة فى ختام كلمته الشكر والتقدير لأسر القادة المكرمين تقديراً لما تحملوه من مسئولية إجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على البذل والعطاء .