نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز مرشح الأوقاف المصرية بالمركز الثاني بمسابقة الملك محمد السادس بالمغرب لحفظ القرآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز المتسابق عبد الرحمن فرج حافظ برعي مرشح الأوقاف المصرية للمشاركة في مسابقة الملك محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بالمغرب بالمركز الثاني في المسابقة، في فرع التجويد مع حفظ خمسة أجزاء.

جدير بالذكر أن المتسابق عبد الرحمن فرج حافظ برعي شارك في المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم التي عُقدت بالقاهرة عام ٢٠٢٠م، وفاز بالمركز الأول فرع الصوت الحسن، وشارك في مسابقة روسيا عام ٢٠٢٢م وحصل على المركز الثاني.