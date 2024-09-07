الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من ٣١ أغسطس وحتى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 04:32 مساءً - تستعرض وزارة البيئة فى الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ٣١ أغسطس وحتى ٧ سبتمبر الجارى وتشمل:

- البيئة تنظم ورشة عمل حول "تمكين المرأة اقتصاديا في المشروعات البيئية" بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت.

- الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يترأس الوفد المصرى للمشاركة فى اعمال لجنة الخبراء للجنة التفاوضية الحكومية للتلوث من البلاستيك بتايلاند ،وذلك استمراراً لجهود وزارة البيئة لمواجهة التلوث البلاستيكي وفى اطار سلسلة اجتماعات اللجنة الحكومية التفاوضية لوضع صك ملزم لمجابهة التلوث الناجم عن البلاستيك بما في ذلك تلوث البيئة البحرية .

- وزيرة البيئة تشهد توقيع مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية " بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية (GFCR) ووكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) ،بتمويل قدره 14.25 مليون دولار أمريكي.

- وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الغربية يشهدون توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة مع شركة " زيرو كاربون " للتنمية المستدامة.

- وزيرة البيئة تتفقد عمليات إدارة المخلفات الصلبة بالمنطقة الشرقية بجراج النزهة والمحطة الوسيطة بالمطرية. ومتابعة مستمرة لنماذج الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة منظومة المخلفات للوقوف على التحديات ونقاط القوة والضعف.

- وزيرة البيئة تلتقى مع سفيرة كولومبيا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال البيئة .

- وزيرة البيئة تستقبل الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر لبحث استكمال تعزيز التعاون في عدد من المجالات البيئية .

- وزيرة البيئة تبدأ أولى جولاتها لموسم مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام ٢٠٢٤ من محافظة الشرقية .

الاحد الموافق ١ سبتمبر الجارى:

" البيئة تنظم ورشة عمل حول "تمكين المرأة اقتصاديا في المشروعات البيئية" بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت"

- تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على تعزيز دور المرأة وبذل مزيد من الجهود لزيادة مشاركتها في حماية البيئة، نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت ورشة العمل حول "تمكين المرأة اقتصاديا في المشروعات البيئية" بمدينة بورفؤاد.وقد تناولت ورشة العمل على مدار يومين عدد من الموضوعات حيث قامت م. سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة بإلقاء الضوء على مفهوم النوع الاجتماعي والبيئة والتمكين الاقتصادي، وعرضت د. شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة محاضرة بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة"، كما قامت بعرض التجارب الناجحة للدول المختلفة في مجال التمكين الاقتصادي والبيئي للمرأة، كما أشار المهندس محمد مصطفى مدير التدريب والتوعية بوزارة البيئة خلال محاضرته إلى كيفية دعم مشاركة المرأة والمجتمعات المحلية في السياحة البيئية، وقامت د. وهاد سمير أستاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقية وعضو المجلس القومي للمرأة بفرع القاهرة، بإلقاء محاضرة حول تشجيع مشاركة المرأة في الاستثمار وخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما قدمت م. دعاء أحمد بربري، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، محاضرة حول مشاركة المرأة في الاستثمار في مجال إدارة المخلفات.وخلال ورشة العمل تم عرض نماذج ناجحة من مشروعات الحرف اليدوية وإعادة التدوير، ودور برامج التمكين الاقتصادي للمرأة والحرف اليدوية وتدوير المخلفات، كما قام م. إسلام عبد المجيد، مدير عام الجمعيات الأهلية بوزارة البيئة بتشكيل مجموعات عمل من الحضور لرصد المشاريع التي يمكن تنفيذها في مناطقهم.

الاثنين الموافق ٢ سبتمبر الجارى:

" الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يترأس الوفد المصرى للمشاركة فى اعمال لجنة الخبراء للجنة التفاوضية الحكومية للتلوث من البلاستيك بتايلاند ،وذلك استمراراً لجهود وزارة البيئة لمواجهة التلوث البلاستيكي وفى اطار سلسلة اجتماعات اللجنة الحكومية التفاوضية لوضع صك ملزم لمجابهة التلوث الناجم عن البلاستيك بما في ذلك تلوث البيئة البحرية "

- فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، بالمشاركة فى تطورات سير المفاوضات الخاصة بـ الصك الدولى القانونى الملزم للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، والذى يتضمن أيضا التلوث فى البيئة البحرية، والمزمع الانتهاء من الجولات التفاوضية وإصدار الصك القانونى بنهاية العام الحالى 2024 ،حيث يتم تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطنى البيئى والاقتصادى والسياسي ،قبل التوجه إلى المفاوضات الدولية لمناقشة جميع البنود المتعلقة بالصناعة المحلية وتقييم مدى تأثيرها على الموقف التفاوضى المصري.وفى هذا الصدد ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، الوفد المصري ممثل من وزارة البيئة و الخارجية و الصناعة و البترول للمشاركة فى اعمال لجنة الخبراء للجنة التفاوضية الحكومية للتلوث من البلاستيك والذى عقد بمدينة بانكوك بتايلاند ، ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة لوضع صك ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، من اجل الاتفاق على موقف وطنى حيال الصك الالزامى.وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة من الإجتماعات للجنة التفاوضية الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني مُلزم للحد من تلوث البلاستيك (INC- Intergovernmental Negotiating Committee)

حيث عقد الاجتماع الرابع للجنة بكندا خلال شهر أبريل الماضى ، وذلك فى ضوء اعتزام برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEA)إصدار صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، حيث تم وضع الأسس والإجراءات اللوجيستية اللازمة وفقاً للقواعد المعمول بها في الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تفاوض حكومية دولية مقيدة وقتياً (timely limited) كما ورد في قرار ‎جمعية الأمم المتحدة للبيئة على أن تنتهي من عملها بنهاية 2024 ، و تضم اللجنة الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وكافة المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبلاستيك والتلوث الناجم عنه وذلك بهدف التفاوض لإبرام صك قانوني مُلزم بناءً على إجماع كافة الدول الأعضاء لتحرك دولي فورى لمجابهة التلوث الناجم عن البلاستيك بما في ذلك تلوث البيئة البحرية.

الثلاثاء الموافق ٣سبتمبر الجارى:

" وزيرة البيئة تشهد توقيع مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية " بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية (GFCR) ووكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) ،بتمويل قدره 14.25 مليون دولار أمريكي"

- شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توقيع وثيقة مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية " بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، ووكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) بإجمالى تمويل قدره ١٤ مليون دولار أمريكي لحماية بيئة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والحفاظ علي استدامتها وقع على وثيقة المشروع كلا من الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ، والسفير حمدي شعبان مدير إدارة التعاون الدولي - وزارة الخارجية و السيد شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية " والذي سوف يمتد على مدار الست سنوات القادمة في الفترة من 2024 حتى 2030 يمثل خطوة هامة في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التراث الطبيعي لمصر، مشيرة إلى أن المشروع يجمع بين مجموعة من الأطراف المعنية لتطوير وتنفيذ حلول تمويلية تساهم في الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر والتي تُعد من بين الأكثر الشعاب المرجانية تنوعًا والأكثر صمودًا على مستوى العالم ، مع تحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية.واشارت وزيرة البيئة أن المشروع يهدف إلى تعزيز حماية ما يقرب من 99,899 هكتارًا من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر المصري، بما في ذلك 13,637 هكتارًا في محمية وادي الجمال الوطنية و50,612 هكتارًا في محمية جزر البحر الأحمر الشمالية.وأوضحت وزيرة البيئة المشروع يتضمن إنشاء "الصندوق المصري للشعاب المرجانية" الذي سيعمل على تقديم المنح لمنظمات المجتمع المدنى وغير الحكومية والمنظمات الأخرى التي تدعم الأنشطة المفيدة للشعاب المرجانية مع وضع وتنفيذ خطة طويلة الأجل من أجل جمع التبرعات لتأمين المساهمات في الصندوق لضمان تغطيتها لكافة تكاليف التشغيل، وتوفير التمويل المختلط، والمنح للاستثمارات المفيدة للشعاب المرجانية. كذلك يعمل المشروع علي إنشاء حاضنة أعمال الشعاب المرجانية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة والتي تعمل علي تطوير ودعم توسيع نطاق المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات العوائد الإيجابية للشعاب المرجانية والمبادرات المجتمعية، والشركات التي تفيد المجتمعات المحلية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية ثرواتنا البحرية، بالتعاون مع شركائنا الدوليين.



" وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الغربية يشهدون توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة مع شركة " زيرو كاربون " للتنمية المستدامة"

- شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة وتقديم خدمات المعالجة والتدوير ونقل المرفوضات إلي المدفن الصحي بالسادات، وذلك بين محافظة الغربية وشركة زيرو كاربون للتنمية المستدامة و أكدت الدكتور ياسمين فؤاد، على حرص الدولة المصرية خلال العمل على عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتي تتم بدعم وتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، على بناء البنية التحتية، مشيرة إلى أنه فيما يخص الجزء الخاص بعقود التشغيل تم أخذ خطوتين أحدهما خاص بالرسوم الخاصة بمنظومة النظافة والتي تم البدء فيها منذ مايو الماضي على مستوى المجتمعات العمرانية والمحافظات، وهو ما يمثل خطوة هامة لضمان استدامة المنظومة.وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المصنع الذي تم تطويره من خلال ٣ خطوط لإنتاج RDF سيتم تشغيله من خلال شركه زيرو كاربون، مؤكدة على أهمية تقديم المحافظة الدعم لضمان وصول المخلفات للمصنع كجزء مهم من عملية التشغيل.

موضحة ، أن مجمع منشآت المعالجة بدفرة لمعالجة المخلفات إنتاج السماد العضوي والوقود البديل، وهو مكون من ٣ مصانع قامت الدولة بتأهيلهم بالكامل لمعالجة المخلفات المتولدة عن مدينة طنطا، مشيرة أن المجمع يضم عدد (6) خطوط للفرز بطاقة 20 / طن ساعة للخط باجمالي 120طن / ساعة، وهو ما يجعل المصانع قادرة على معالجة المخلفات البلدية الصلبة بقدرة 1920 طن / يوم (ورديتين).

الأربعاء الموافق ٤ سبتمبر الجارى:

" وزيرة البيئة تتفقد عمليات إدارة المخلفات الصلبة بالمنطقة الشرقية بجراج النزهة والمحطة الوسيطة بالمطرية. ومتابعة مستمرة لنماذج الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة منظومة المخلفات للوقوف على التحديات ونقاط القوة والضعف"

- قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجولة تفقدية لمقر إدارة عمليات شركة انفيروماستر بالمنطقة الشرقية والمحطة الوسيطة بالمطرية، مؤكدة أن الزيارة تأتي في إطار دور وزارة البيئة من خلال تنظيم إدارة المخلفات في متابعة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة، ضمن دورها كمخطط ومنظم ومراقب للمنظومة، بدء من تخطيط المنظومة لعدد ٢٧ محافظة، والإشراف على تصميم وتنفيذ البنية التحتية، وإعداد كراسات المواصفات والشروط الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن الصحية، وتهيئة المناخ الداعم لإشراك أصحاب المصلحة، وخاصة القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي.وأضافت د. ياسمين فؤاد أن التعاون مع شركة انفيروماستر يعد أحد نماذج إشراك القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث تتولى خدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات في ٩ أحياء بالمنطقة الشرقية، بمتوسط كمية مخلفات متولدة يومياً في حدود 4050 طن بإجمالي 1,5 مليون طن سنويا.

الخميس الموافق ٥ سبتمبر الجارى:

" وزيرة البيئة تلتقى مع سفيرة كولومبيا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال البيئة "

- التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيدة انا ميلينا دي جافيريا سفيرة كولومبيا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تلقت وزيرة البيئة الدعوة للمشاركة في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 والاستفادة من خبراتها في هذا المجال حيث ترأست سيادتها مؤتمر التنوع البيولوجى cop14، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على دعم مصر لدولة كولومبيا خلال استضافتها لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة التنوع البيولوجي COP16، والعمل على الخروج بأفضل القرارات التي تخدم التنوع البيولوجي العالمي، وشددت على أهمية مؤتمر التنوع البيولوجي COP16 كمؤتمر للتنفيذ، خاصة بعد الخروج بالاطار العالمي للتنوع البيولوجي، والذي لعبت مصر دورا مهما خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ، في رسمه في أجندة تنفيذ شرم الشيخ في ٢٠١٨، وتمهيد الطريق لاعلانه بالتعاون مع الصين في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15. كما لفتت وزيرة البيئة لأهمية المؤتمر أيضا في تسليط الضوء على العديد من القضايا المهمة، وهي سبل المضي قدما نحو تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات وأولويات الدول النامية واحتياجات التنفيذ من الدول المتقدمة، خاصة بعد النجاح في إعلان صندوق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي خلال العامين الماضيين، والعمل حاليا على وضع آليات إدارته وحوكمته، كما أشارت إلى أهمية الربط بين التنوع البيولوجي والمناخ على المستوى العالمي والفرق بين وسائل تمويل كلتا الاتفاقيتين، وآليات دفع الاجندة العالمية قدما لمواجهة تلك التحديات البيئية.

الجمعه الموافق ٦ سبتمبر الجارى:

" وزيرة البيئة تستقبل الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر لبحث استكمال تعزيز التعاون في عدد من المجالات البيئية "

- استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السيدة ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة الاتفاقيات متعددة الأطراف والدكتور تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية، لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البيئة ومؤسسات وبرامج الأمم المتحدة. وقد ناقشت د. ياسمين فؤاد مع السيدة ايلينا آليات دعم برامج الأمم المتحدة لمصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة، والتي أعلنتها مصر قبيل استضافة مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، وتم تحديثها مرة أخرى في ٢٠٢٣ لرفع طموح الوصول لهدف ٤٢٪ طاقة متجددة بخليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥، وذلك من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة ان توفير تمويل المناخ هو خطوة فارقة لتحقيق الهدف. وأكدت وزيرة البيئة على تزايد أهمية الوصول لهدف عالمي كمي جديد لتمويل المناخ مع تزايد التحديات والتي تتزايد معها آمال الدول النامية، آملة ان يكون عام ٢٠٢٤ علامة فارقة في تحدي تمويل المناخ، مثلما كان عام ٢٠١٥ الذي خرج فيه اتفاق باريس والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصة ان هذا العام يشهد عقد ثلاث مؤتمرات لاتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر) والتي تعد قلب مفهوم التنمية المستدامة. كما ناقش الجانبان التعاون في إعداد المرحلة الثانية من استطلاع الرأي بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) للقياس مدى معرفة المصريين بقضايا البيئة والمناخ ، والذي تم اعلان نتائج الاستطلاع الأول منه في مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية محور البيئة والمناخ وخاصة بعد وضعه تحت هدف الأمن القومى ضمن برنامج الحكومة ٢٠٢٤/٢٠٢٧، والذى أعطى مزيد من الدعم والطموح للمضي قدما فى هذا الملف، وسيتم تنفيذ المحاور الخاصة بها ضمن المشروعات القائمة مع شركاء التنمية، مما يمنحها مزيد من القوة والاستمرارية، ويقدم نموذج للشراكة الحقيقية.

السبت الموافق ٧ سبتمبر الجارى:

"وزيرة البيئة تبدأ أولى جولاتها لموسم مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام ٢٠٢٤ من محافظة الشرقية"

- بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يرافقها المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، أولى جولاتها للوقوف على استعدادات مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2024 بمحافظة الشرقية، ومتابعة بدء منظومة العمل المتكاملة بين وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية ووزارة الداخلية ممثلة فى إدارات المرور وكافة الجهات المعنية؛ للسيطرة الكاملة على التحديات خلال فترة حصاد محصول الأرز، والحد من الممارسات التي يقوم بها بعض المزارعين من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية مما يؤثر على جودة نوعية الهواء، وتوجيه المزارعين للاستفادة الاقتصادية والقيمة المضافة للمخلفات الزراعية ووضعها على أجندة الاستثمار في مجال المخلفات الزراعية ، وقد استهلت وزيرة البيئة جولتها بتفقد لجنة فحص عوادم المركبات بمركز بلبيس، ضمن جهود الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتي الشرقية الإسماعيلية، وهى أحد محاور العمل بمنظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء والحرق المكشوف للمخلفات الزراعية ، واستكملت د. ياسمين فؤاد جولتها يرافقها محافظ الشرقية بزيارة احد مواقع تجميع المخلفات الزراعية بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية لمتابعة متعهدين تجميع المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز بمحافظة الشرقية ، والتقت وزيرة البيئة مع عدد من المزارعين، وأجرت معهم حوارا حول أهمية الاستفادة من قش الأرز وضرورة جمعه بدلا من حرقه، واستخدامه كسماد عضوى واعلاف، وقد أشار الأهالي إلى العائد من كبس وجمع وتدوير قش الأرز في توفير فرص عمل مستدامة لهم .