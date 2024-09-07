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أحمد جودة - القاهرة - يترقب العديد من طلاب الثانوية العامة 2024 الذين أدوا امتحانات الدور الثاني موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، خاصة بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني في 3 سبتمبر 2024. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل بشكل مكثف على الانتهاء من عمليات تصحيح ورصد الدرجات لتجهيز نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، موضحة أن النتيجة ستعلن قريبًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

نسبة النجاح في الدور الثاني للثانوية العامة 2024

وأشارت الوزارة إلى أن النجاح في الدور الثاني يكون بنسبة 50% في المادة للطلاب الذين رسبوا في مادة أو مادتين خلال امتحانات الدور الأول. أما بالنسبة للطلاب الذين أجلوا امتحاناتهم في الدور الأول لأسباب خاصة، فسيتم احتساب الدرجة الفعلية التي حصلوا عليها في امتحانات الدور الثاني.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024.. تفاصيل وموعد ظهور النتيجة رسميا

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2024 للدورين الأول والثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى نشرها على بوابة دوت الخليج الإلكترونية باستخدام رقم الجلوس. سيتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم الكاملة بما في ذلك الدرجات والنسبة المئوية التي حصلوا عليها في امتحانات الدورين.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

وانتهت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني في 3 سبتمبر 2024، حيث أدى الطلاب امتحان مواد الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لطلاب علمي رياضيات، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

إجراءات التأمين ومكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة

كما حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة سير الامتحانات بشكل دقيق، والتأكد من تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين لجان الامتحانات في جميع المحافظات. كما أشرف على مراحل طباعة الأسئلة ونقلها إلى مراكز توزيع الامتحانات.

حالات الغش في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكن من رصد 3 حالات غش باستخدام الهواتف المحمولة خلال امتحانات الدور الثاني. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطلاب المتورطين، وتم التأكيد على حرمانهم من النجاح في الثانوية العامة.