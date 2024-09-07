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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 هي واحدة من أكثر المواضيع التي تشغل طلاب الثانوية العامة في مصر، حيث ينتظر الطلاب الإعلان الرسمي عن نتائج الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، خلال الأيام القليلة المقبلة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 فور اعتمادها، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم. اضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني. أدخل رقم الجلوس الخاص بك للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس. أدخل اسمك لمعرفة النتيجة بالاسم. اختر الشعبة الخاصة بك سواء كانت علمية أو أدبية. اضغط على زر "عرض النتيجة" للحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 (emis.gov.eg)

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024

من الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 قد بدأت في 20 أغسطس الماضي وانتهت يوم 3 سبتمبر، ومن المتوقع اعتماد النتائج قريبًا، وسيكون بإمكان الطلاب معرفة نتائجهم عبر رابط نتيجة الثانوية العامة المخصص من الوزارة فور اعتمادها.