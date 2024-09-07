محافظ الجيزة يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق المريوطية وسقارة السياحي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال التطوير وصيانة الطرق بأحياء جنوب الجيزة والهرم ومراكز أبو النمرس والبدرشين. شملت جولة المحافظ متابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الطريق بمحيط سوق السمك الحضارى وموقف المنيب. كما تابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ مشروع تحسين الهوية البصرية للطريق الدائري وطلاء العقارات بالقطاعات المتبقية بمسار المنطقة الأثرية والمتحف المصرى. وتابع المحافظ أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق المريوطية نطاق الهرم وأبو النمرس والبدرشين والتى تشهد أعمال تجريد ودهان وتشجير على جانبى الطريق مشددا على سرعة الإنتهاء من أعمال طلاء وترميم الارصفة والأسوار وأعمدة الإنارة ورفع ناتج أعمال التطوير أولا بأول وتوفير مصادر المياه الدائمة لأعمال اللاندسكيب والزراعات لتسهيل عملية الري. ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة البدرشين بالمرور الدورى على الخدمات بطريق سقارة السياحى للتأكد من حالة الطريق والتحسين الدائم لحركة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لخدمة الوفود السياحية المترددة على منطقة أهرامات سقارة. رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والمهندسة عفاف حامد مدير مديرية الإسكان وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة واشرف تامر رئيس حى جنوب ومحمود أبو شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين وزينهم إدريس رئيس مركز ابو النمرس.

محمد يوسف

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