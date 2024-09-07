كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بمسكنه بالجيزة.. وضبط مرتكبى الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 08:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (موظف بإحدى الشركات بالخارج) وبه إصابات عبارة عن (طعنات وجروح متفرقه بالجسم) داخل مسكنه بدائرة القسم ، وبسؤال والده قرر بأن نجله المتوفى يعمل بالخارج وفى أجازة منذ شهر ويقيم بمفرده.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة بمكان إختبائهما بمحافظة البحيرة وتبين أنهما (طالبان - مقيمان بذات العنوان) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة نظراً لمعرفتهما بإقامة المجنى عليه بمفرده إختمر فى ذهنهما سرقته فقاما بالصعود لسطح العقار محل سكن أحدهما وتمكنا من القفز والدخول لشرفة مسكنه، وتعديا عليه بصاعق كهربائى وبالطعن بإستخدام "سكين" كانا بحوزتهما وخنجر "ملك المجنى عليه" حتى وفاته وقاما بالإستيلاء على (بعض المتعلقات وهاتفه المحمول – سيارة ملكه) وقاما بالتخلص من "السكينة والخنجر" المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة.

وأقر أحدهما بالتصرف فى الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه لـ (أحد الأشخاص) "أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه".. كما أرشدا عن السيارة المستولى عليها بموقف انتظار سيارات بأحد المراكز التجارية بدائرة القسم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.