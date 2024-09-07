نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اهتم العديد من الموظفين في الفترة الحالية بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، حيث يتصدر هذا الموضوع محركات البحث مع اقتراب موعد الصرف للمواطنين في سبتمبر الحالي. يأتي ذلك بعد صدور قرارات جديدة من وزارة المالية بشأن التبكير في الصرف، بالإضافة إلى تساؤلات حول الزيادة الأخيرة في المرتبات وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024
فيما يتعلق بتساؤلات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، أعلنت الوزارة عن تقديم موعد الصرف لرواتب هذا الشهر، حيث من المقرر أن يتم الصرف في 22 سبتمبر 2024. سيتم تسهيل عملية الصرف لجميع الموظفين والعاملين بالهيئات الحكومية، وستستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، كما سيتم صرف المرتبات للمتقاعدين في أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.
موعد صرف المرتبات سبتمبر 2024
- اول ايام الصرف للمرتبات في يوم 22 سبتمبر 2024
- ثاني ايام الصرف للمرتبات في يوم 23 سبتمبر 2024
- ثالث ايام الصرف للمرتبات في يوم 24 سبتمبر 2024
- رابع ايام الصرف للمرتبات في يوم 25 سبتمبر 2024
- خامس ايام الصرف للمرتبات في يوم 25 سبتمبر 2024
الحد الأدنى للأجور 2024
- الدرجة السادسة وصلت إلى 6000 جنيه.
- الدرجة الخامسة وصلت إلى 6250 جنيه.
- الدرجة الرابعة وصلت إلى 6500 جنيه.
- الدرجة الثالثة وصلت إلى 6750 جنيه.
- الدرجة الثانية وصلت إلى 7000 جنيه.
- الدرجة الأولى وصلت إلى 7500 جنيه.
- درجة المدير العام وصلت إلى 9000 جنيه لدرجة.
- الدرجة العالية وصلت إلى 10000 جنيه.
- الدرجة الممتازة وصلت إلى 12000 جنيه.
كيفية صرف المرتبات
- يمكنك الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.
- يتم الصرف من خلال فروع البنوك المختلفة.
- تستطيع الصرف من خلال البريد المصريز