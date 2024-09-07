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هيئة السكك الحديد تعلن عن موعد إيقاف تشغيل قطارات المصيف بين القاهرة ومرسى مطروح

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إيقاف تشغيل قطارات المصيف على خط القاهرة / مرسى مطروح والعكس، تزامنًا مع انتهاء موسم الصيف.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر مؤخرًا، أنه تقرر إيقاف تشغيل قطارات المصيف اعتبارًا من 15 سبتمبر الجاري، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
 

موعد إيقاف تشغيل قطارات المصيف بين القاهرة ومطروح

- اعتبارًا من 15 سبتمبر 2024، سيتوقف تشغيل قطار النوم رقم 773/772 بين القاهرة ومرسى مطروح.
- اعتبارًا من 16 سبتمبر 2024، سيتوقف تشغيل قطار النوم رقم 775/774 بين مرسى مطروح والقاهرة.
- اعتبارًا من 20 سبتمبر 2024، سيتوقف تشغيل القطار المكيفة رقم 773/772 بين القاهرة ومرسى مطروح.
- اعتبارًا من 21 سبتمبر 2024، سيتوقف تشغيل القطار المكيفة رقم 775/774 بين مرسى مطروح والقاهرة.
- اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، سيتوقف تشغيل القطار الثالث المكيفة رقم 1933/1934 بين القاهرة ومرسى مطروح.
- اعتبارًا من 2 أكتوبر 2024، سيتوقف تشغيل القطار الثالث المكيفة رقم 1935/1936 بين مرسى مطروح والقاهرة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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