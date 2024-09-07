نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة السكك الحديد تعلن عن موعد إيقاف تشغيل قطارات المصيف بين القاهرة ومرسى مطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إيقاف تشغيل قطارات المصيف على خط القاهرة / مرسى مطروح والعكس، تزامنًا مع انتهاء موسم الصيف.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر مؤخرًا، أنه تقرر إيقاف تشغيل قطارات المصيف اعتبارًا من 15 سبتمبر الجاري، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:



موعد إيقاف تشغيل قطارات المصيف بين القاهرة ومطروح

- اعتبارًا من 15 سبتمبر 2024، سيتوقف تشغيل قطار النوم رقم 773/772 بين القاهرة ومرسى مطروح.

- اعتبارًا من 16 سبتمبر 2024، سيتوقف تشغيل قطار النوم رقم 775/774 بين مرسى مطروح والقاهرة.

- اعتبارًا من 20 سبتمبر 2024، سيتوقف تشغيل القطار المكيفة رقم 773/772 بين القاهرة ومرسى مطروح.

- اعتبارًا من 21 سبتمبر 2024، سيتوقف تشغيل القطار المكيفة رقم 775/774 بين مرسى مطروح والقاهرة.

- اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، سيتوقف تشغيل القطار الثالث المكيفة رقم 1933/1934 بين القاهرة ومرسى مطروح.

- اعتبارًا من 2 أكتوبر 2024، سيتوقف تشغيل القطار الثالث المكيفة رقم 1935/1936 بين مرسى مطروح والقاهرة.