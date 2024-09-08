وزارة العمل تنشر فيديو يوضح الإختبارات العملية والنظرية لشباب تقدموا على فرص...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - نشرت وزارة العمل،اليوم الأحد،فيديو مُصور يشرح عملية الإختبارات النظرية، والعملية التي تقوم بها "الوزارة" منذ أمس السبت،بمدينة نصر ،وتستكملها اليوم،بمركز تدريب بولاق الدكرور،بالتنسيق مع الجانب السربي، لشباب تقدموا بأوراقهم، لشغل فرص العمل التي أعلنت عنها "الوزارة"،منذ أسبوعين ،للعمل في مهن تخص قطاع البناء والتشييد ،في البوسنة والهرسك..وكان وزير العمل محمد جبران تفقد "الإختبارات النظرية" التي بدأت أمس بمقر الإدارة العامة للتشغيل،بمدينة نصر،ووجه الشباب بأن يكونوا سفراء لبلادهم ،في الاخلاص والإتقان في العمل،وأوضح أن ما تقوم به الوزراة من إختبارات ما قبل السفر هدفه ،توفير عمالة ماهرة على المهن المطلوبة لسوق العمل الخارجي ،للحفاظ على استدامة واستقرار العامل ،وأكد الوزير خلال حديثه مع الشباب على أن وزارة العمل بابها مفتوح للجميع ،وسوف تستمر في توفير فرص العمل اللائقة للشباب ،وأن ذلك يحدث دون شركات وسيطة ،أو مقابل مادي ،ودعا الشباب إلى عدم الانسياق وراء الرسائل او الصفحات أو الشركات الوهمية ،وعلى الجميع أن يتوجه إلى مقر الوزراة ،أو مديريات العمل بالمحافظات للتأكد من فرص العمل أو الخدمات التي تعلن عنها "الوزارة"..

وكانت الإدارة العامة للتشغيل،قد بدأت السبت ،بمقرها بمدينة نصر،بمشاركة مندوبين من دولة البوسنة والهرسك ،في عمليات الاختبارات النظرية، للشباب الذين تقدموا منذ أيام على الفرص التي أعلنت عنها "الوزارة"، بالتنسيق مع الجانب المسؤول في البوسنة والهرسك،وذلك على مهن: مهندس مدني،وعمال بناء ،ونجار، ومبيض محارة ،ونقاش،وحداد مسلح،ومبلط ،ومثبت واجهات ..ويُشارك في الاختبارات ،وفد من الإدارة العامة للتشغيل ،برئاسة هبة احمد ،ومن شركه meister البوسنية ،وعدد من المترجمين