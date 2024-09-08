وزير التموين والتجارة الداخلية يستقبل سفير اليابان لبحث مجالات وسُبل التعاون المشتركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 12:32 مساءً -

استقبل الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية أوكا هيروشي - سفير دولة اليابان بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات.

وذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، و احمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة هبة – معاون الوزير القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، و ضياء الدين عسكر – مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات، وحضر الاجتماع من الجانب الياباني سوزوكي يوسوكي – المستشار الاقتصادي، و ياماموتو تاكاكي – السكرتير الأول القسم الاقتصادي، و ميناس احمد – كبير باحثين ومترجمة.

وفي مستهل الاجتماع أكد الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية على عمق وقوة العلاقات بين مصر ودولة اليابان، موضحاً أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة بملفات ومشروعات التموين في مختلف المجالات، في مجال الصوامع والتخزين، والمستودعات الاستراتيجية العملاقة، والمناطق اللوجيستية والصناعات الغذائية، متوقعًا مزيداً من التعاون المستمر مع المستثمرين اليابانين.

وفي سياق متصل أشاد الدكتور وزير التموين بمستوى التعاون الذي وصلت إليه العلاقات المصرية اليابانية في مختلف المجالات والتي بدأت منذ عام 1954 وحتى الفترة الحالية في ظل العلاقات القوية بين البلدين، مشيرًا الى حرصه على تبادل الخبرات مع الجانب الياباني والمساعدة في استكمال رفع القدرات التخزينية للصوامع بالاستعانة بالخبرات اليابانية، وخاصة في منطقة شرق وغرب بورسعيد بما يساهم في توطين صناعة الصوامع في مصر.

من جانبه قدم السفير الياباني والوفد المرافق التهنئة الدكتور الوزير، وأشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التنمية الشاملة، مشيراً إلى أهمية تشارك الخبرات بين الدولتين، وإلى اهتمام اليابان بالاستثمار في المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشروعات الامن الغذائي، موضحا عمق التعاون مع الحكومة المصرية ومشاركة هيئة التعاون الدولي الياباني " جايكا " حاليا في تنفيذ مشروعات قومية كبرى بمصر ومنها المتحف المصري الكبير والخط الرابع لمترو الانفاق ، واكد على الاهتمام بالتوسع في الشراكة والتنسيق المستمر بشأن فتح مجالات متعددة للتعاون.