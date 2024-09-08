الأرصاد الجوية : غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وسحب تلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء .

ومتوقع غدا أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يؤدى إلى تلطيف الأجواء ليلا، وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28.