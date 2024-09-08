بعثة منتخب مصر تتوجه لبتسوانا لمواجهتها يوم الثلاثاء المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 01:29 مساءً - توجهت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن المدير الفني إلى بتسوانا لمواجهتها في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وتستغرق رحلة السفر من مطار القاهرة إلى بتسوانا قرابة الـ ٩ ساعات .

ويرافق بعثة منتخب مصر الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة .

وأدى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن مرانا صباحيا أخيرا على استاد القاهرة قبل السفر اليوم إلى بوتسوانا استعدادا لخوض مباراة الثلاثاء المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام المباراة على ملعب فرانسيتون فى بوتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، ومن المتوقع أن تمتلئ المدرجات فى مباراة الثلاثاء لتشجيع أصحاب الأرض.