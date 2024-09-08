نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. صالون "ثقافية الصحفيين" يستضيف نخبة من المؤرخين وعلماء الآثار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم اللجنة الثقافية والفنية في نقابة الصحفيين، أولى ندوات الصالون الثقافى نصف الشهري، في السابعة مساء الأربعاء 11 سبتمبر الجاري، بقاعة محمد حسنين هيكل فب الدور الرابع بمبنى النقابة.

يقوم على إعداد هذه النسخة من الصالون، ويدير حواراته الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي رئيس تحرير مجلة "الهلال" الأسبق.

يستضيف الصالون الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق؛ ليجيب عن سؤال: “هل انتهت مشاكل أكباد المصريين؟”، ويحاوره الطبيب الأديب أمير الشبل.

كما يستضيف الصالون الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد؛ ليتحدّث عن الثقافة المصرية بين الواقع والمأمول، ويناقش الصالون كتاب "ديليسبس الأسطورة الكاذبة" من خلال رؤى العديد من أساتذة التاريخ والآثار، ومن بينهم الدكتور أحمد الصاوي، والدكتور جمال شقرة، والدكتور خلف الميرى، والدكتور راضي جودة، والدكتور آمال عسران.

وتتخلل فقرات الصالون مشاركات شعرية لكبار شعراء العامية والفُصحى، ومشاركة غنائية من الملحن والمطرب أحمد حجازي، ليجمع الصالون بين الثقافة والعلم والفن.